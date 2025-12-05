Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim

„Gândește liber este un mesaj puternic și foarte relevant și astăzi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim”, spune Dana Rogoz, cea care, la vârsta copilăriei, prezenta rubrica Vremea, în anii de început ai PRO TV.

Dana Rogoz își amintește cu emoție copilăria pe care a împărțit-o cu “familia” PRO TV, între orele de la școală și live-urile de la știri.

Dana Rogoz: „La PRO TV mai aveam o familie. De multe ori învățam aici, în culise, aveam cărțile la mine”, povestește ea, amintindu-și cum prezenta Vremea după “Știrile de la ora 5”, fugind între Liceul Lazăr și redacție.

„Plecam în fiecare zi de la liceu, două ore lipseam, pentru că atât îmi lua să ajung cu un maxi-taxi la PRO TV, să fac știrile și să mă întorc. De multe ori mi se spunea că mai bine îmi întind un pat acolo”, spune Dana, râzând.

„Am avut o copilărie atipică, dar a fost salvarea mea. Când îmi era greu acasă, aveam evadarea asta – PRO TV-ul. Mai aveam o familie și luam de la fiecare ce-i mai bun”, mărturisește ea.

Gândește liber! – mesajul care rămâne valabil și azi

Actrița își amintește atmosfera acelor ani ca fiind una „irepetabilă”, în care fiecare zi era trăită intens: „Exista o încredere din partea telespectatorilor, o încredere pe care nu voiam s-o pierdem niciodată. Nu apărea oricine pe sticlă. Era un sentiment de mândrie, dar și de responsabilitate”.

Pentru Dana, mesajul care a definit spiritul PRO TV rămâne și azi „Gândește liber”.

„«Gândește liber» e un mesaj puternic și în continuare foarte relevant, în condițiile în care ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim cu adevărat liber. Sunt atât de multe fake-uri, suntem de foarte multe ori manipulați, și să-ți aducă cineva aminte că trebuie să gândești liber e foarte puternic”, spune ea.

Privind în urmă, Dana simte recunoștință. „Cele mai vechi amintiri de-ale mele, cele mai dragi, sunt legate de oamenii ăștia, de energia unui live, de nopțile petrecute la filmări. Ele m-au format, ele m-au creat”, mărturisește Dana.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













