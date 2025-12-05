Daniel David, despre discuţiile privind programele şcolare puse în consultare: Trebuie să ne obişnuim cu o normalitate

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, spune, în contextul dezbaterilor despre programele şcolare aflate în consultare, că oamenii trebuie să se obişnuiască cu „o normalitate” în societatea românească.

„În legătură cu programele şcolare, trebuie să ne obişnuim cu o normalitate în societatea noastră. Este vorba de faptul că avem în consultare publică un act normativ, un ordin de ministru. De aceea s-a implementat acest mecanism ca oamenii să se exprime, oamenii să aibă dezbateri, iar în final să ajungem la cea mai bună soluţie, doar că noi nu suntem obişnuiţi cu acest lucru”, a declarat, vineri, la un post TV, ministrul Educaţiei, Daniel David.

Potrivit acestuia, unii oameni „nu cred că dezbaterea publică este făcută serios”, alţii „alunecă în controverse şi discuţii contondente”, însă „nu este cazul”.

„Repet, este un mecanism democratic absolut normal. Este bine că oamenii se exprimă, fiindcă, în final, cred că toţi ne dorim să avem cel mai bun document. Acest document a fost creat de o comisie de specialişti din zona universitară, din zona Academiei Române, din zona preuniversitară. Văd că şi alţi specialişti, tot din aceste zone, se exprimă unii pro, alţii contra, cei care se exprimă contra vin cu diverse alte propuneri. Repet, este o situaţie absolut normală pentru mine ca ministru care văd această societate într-o lumea democraţiei”, a afirmat David.

Ministrul, despre controversele din programa de Limba română

Întrebat care este punctul său de vedere în legătură cu programa la Limba şi literatura română şi cu controversele din jurul acesteia, Daniel David a răspuns: „Perspectiva mea este foarte simplă. Eu sunt ministrul Educaţiei şi cercetării, specialist în psihologie, nu specialist în Limba şi literatura română. Ar fi anormal ca un ministru care nu este specialist în limba şi literatura română să aibă păreri, să-şi dea cu părerea despre conţinutul, despre programe, despre ordinea, despre opere, despre cronicari sau despre alte lucrări. După cum zic ar fi anormal să-şi dea cu părerea şi un ministru sau un demnitar care este specialist în acest domeniu, pentru că, dacă eşti ministrul educaţiei şi cercetării, lasă-i pe specialişti să se exprime pentru că dacă intervii şi tu şi începi să îţi împingi în faţă perspectiva, lucrurile nu sunt corecte. Dacă nu eşti specialist în domeniu, poţi distorsiona domeniul, dacă eşti specialist în domeniu, ajungi să nu mai încurajezi punctele de vedere diferite”.

În ceea ce priveşte miza acestui subiect privind programa şcolară, Daniel David a spus că este vorba despre a avea „o programă nouă, modernă, mai puţin încărcată”, care „să ajute copiii nu doar să iasă din zona de analfabetism funcţional, pentru cei care se află acolo, şi se află în numnăr destul de mare, ci să îi facă să fie şi performanţi, şi să iubească Limba şi să iubească literatura română”.

Referitor la cele două ordine de ministru care vor fi semnate săptămâna viitoare, privind reducerea „încărcăturii” şcolare şi unităţile-suport pentru reducerea inechităţilor între şcoli, ministrul Daniel David a spus că acestea sunt „importante” şi ajută elevii şi profesorii.

Reducerea presiunii din școli

„Cred că sunt ordine importante care ajută şcoala, ajută copiii, ajută profesorii, astfel încât să reducem încărcătura, să reducem presiunea, să reducem stresul (primul ordin) şi, în acelaşi timp, prin al doilea ordin, cel legat de unităţile-suport, să reducem inechităţile care există între unităţile şcolare, din nou pentru a da o şansă mai bună tuturor copiilor, indiferent în ce şcoală se află”, afirmă David.

Ministrul a explicat că, practic, este vorba ca şcolile care sunt mai performante să poată oferi asistenţă şcolilor care au nevoie de aceasta, „inclusiv prin profesori calificaţi, prin practici educaţionale şi diverse alte tipuri de resurse”.

„Este un lucru important în condiţiile în care nu doar fragmentarea, dar şi discrepanţa, inechitatea, sunt foarte mari în sistemul nostru educaţional”, a conchis ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













