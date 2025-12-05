Un bărbat din Maramureș, obligat să plătească daune morale de 50.000 de lei, după ce a înjurat un internaut pe Facebook

05-12-2025 | 15:01
Judecător
Getty Images

Un bărbat din judeţul Maramureş, susţinător al lui Călin Georgescu, a fost dat în judecată şi este obligat de instanţă să plătească 50.000 de lei unui internaut pe care l-a jignit, înjurat şi ameninţat în comentarii pe Facebook.

Claudia Alionescu

Divergenţele online dintre cei doi au avut loc după ce bărbatul ameninţat a postat un mesaj despre Călin Georgescu, opiniile acestuia provocând nemulţumirea celui care a trecut la ameninţări.

În faţa instanţei, bărbatul reclamat a spus că are voie să spună orice.

Un complet de judecată de la Tribunalul Maramureş a decis să oblige un internaut la plata a 50.000 de lei, daune nepatrimoniale, după ce acesta a înjurat şi ameninţat un bărbat, nemulţumit de comentariile postate de acesta pe Facebook, despre Călin Georgescu.

Într-un mesaj publicat chiar de reclamant, care aparţine pârâtului găsit vinovat de „fapte cu caracter ilicit”, în primă instanţă, bărbatul dat în judecată îi adresează injurii celui care, în final l-a dat în judecată.

Pe lângă înjurături explicite, reclamatul foloseşte expresii precum „maimuţele din poliţie şi justiţie care sunt trădători de ţară şi slugile şobolanilor evrei” sau „toţi trădătorii de ţară ştiu cine sunt şi ce pot, nu mă obliga să încep cu tine, fiu de c...a”.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Vlaşin Vasile, în contradictoriu cu pârâtul Suci Dănuţ şi în consecinţă: Constată caracterul ilicit al faptelor pârâtului constând în comentarii publicate la data de 26.02.2025 pe pagina de Facebook Emaramureş. Constată că cererea de ştergere a comentariilor publicate la data de 26.02.2025 pe pagina de Facebook Emaramureş a rămas fără obiect. Obligă pârâtul să publice dispozitivul prezentei hotărâri la rămânerea sa definitivă într-un ziar local pe propria cheltuială şi pe pagina sa de Facebook. Obligă pârâtul să achite reclamantului suma de 50.000 lei reprezentând despăgubiri pentru prejudiciului nepatrimonial. Obligă pârâtul să achite reclamantului suma de 100 lei reprezentând cheltuieli de judecată”, este soluţia pronunţată, joi, de Tribunalul Maramureş.

Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Un eventual apel va fi judecat la Curtea de Apel Cluj.

Vasile Vlaşin, cel care a deschis acest proces la Tribunalul Maramureş în luna februarie a acestui an, a declarat pentru News.ro că reacţiile deplasate ale internautului pe care l-a dat în judecată au pornit de la un comentariu pe care Vlaşin l-a postat pe Facebook, după ce fostul candidat Călin Georgescu a fost oprit în trafic de către anchetatori.

„Am postat un comentariu în care am spus că oprirea lui Georgescu s-a făcut la două ore distanţă de percheziţiile care s-au făcut la omul lui de încredere, Horaţiu Potra, unde au fost găsite arme, euro, ceva de genul ăsta. Atât a fost comentariul meu. La acest comentariu a urmat intervenţia acestui personaj. Nu eram prieteni pe Facebook, aveam un singur prieten comun. Nu era numele lui real, nu avea poză de profil, avea o poză cu un gladiator, iar la copertă avea poză cu Călin Georgescu. Au fost, probabil, peste zece comentarii, cu injurii, ameninţări cu moartea. Ulterior, ameninţările au devenit grave şi multe. Am depus plângere la Poliţie, am depus cerere la instanţă şi am obţinut ordin de protecţie, pentru că eu nici nu îl ştiam pe el, nu ştiam de cine să mă feresc. Dosarul penal e încă un lucru. În paralel, am depus cererea la instanţă. La ultimul termen, el a mers în faţa instanţei şi putea să spună: «regret, îmi pare rău, eram băut». Nu. S-a dus în faţa instanţei şi a spus că asta e opinia lui, că e democraţie şi că are dreptul să spună orice. Şi atunci instanţa a considerat că e justificată cererea mea”, a afirmat Vasile Vlaşin.

Acesta spune că, dacă hotărârea va rămâne definitivă, va lua banii de la cel care l-a ameninţat şi jignit.

„Nu am nevoie de banii lui, dar trebuie să se înveţe minte şi să fie un exemplu şi pentru alţii. (...) Am făcut acest proces pentru că cineva trebuie să o facă şi cineva trebuie să fie un exemplu şi pentru alţii. Nu o să le schimbe caracterul, dar cel puţin nu o să mai fie atât de liberi în a-şi dejecta toate mizeriile în spaţiul public, sper eu”, a mai spus Vasile Vlaşin.

Prețuri piperate la târgurile de Crăciun din Capitală. „Să mai mănânc și o pastramă sau ceva e 500 de lei”

Sursa: News.ro

Dată publicare: 05-12-2025 15:01

