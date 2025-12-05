Reţeaua de socializare X, amendată cu 120 milioane de euro de Comisia Europeană pentru lipsa transparenței cerute de DSA

Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro reţelei de socializare X (fosta Twitter) pentru încălcarea obligaţiilor sale în materie de transparenţă în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcări se numără conceperea înşelătoare a "semnului său de verificare albastru", lipsa de transparenţă a registrului său de publicitate şi neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Potrivit Bruxelles-ului, utilizarea de către X a "marcajului albastru" pentru "conturile verificate" induce în eroare utilizatorii. Acest lucru încalcă obligaţia care le revine platformelor online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a interzice practicile de proiectare înşelătoare în cadrul serviciilor lor.

Pe X, oricine poate plăti pentru a obţine statutul "verificat" fără ca societatea să verifice în mod semnificativ cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticităţii conturilor şi a conţinutului cu care interacţionează. Această înşelătorie expune utilizatorii la înşelătorii, inclusiv la fraude de uzurpare a identităţii, precum şi la alte forme de manipulare de către actori rău intenţionaţi.

Probleme grave în registrul de publicitate

De asemenea, Comisia precizează că registrul de publicitate al X nu îndeplineşte cerinţele de transparenţă şi accesibilitate prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale. Registrele de anunţuri accesibile şi uşor de căutat sunt esenţiale pentru ca cercetătorii şi societatea civilă să detecteze înşelătoriile, campaniile de ameninţări hibride, operaţiunile coordonate de informare şi anunţurile publicitare false.

Totodată, reţeaua X nu îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei. De exemplu, condiţiile de utilizare ale X interzic cercetătorilor eligibili să acceseze în mod independent datele sale publice, inclusiv prin răzuire. În plus, procesele X pentru accesul cercetătorilor la datele publice impun bariere inutile, subminând în mod eficient cercetarea privind mai multe riscuri sistemice în Uniunea Europeană.

Reacţia Comisiei Europene

"Înşelarea utilizatorilor cu marcaje albastre, ascunderea informaţiilor privind anunţurile publicitare şi excluderea cercetătorilor nu îşi au locul online în UE. DSA protejează utilizatorii. DSA le oferă cercetătorilor posibilitatea de a descoperi potenţialele ameninţări. Actul legislativ privind serviciile digitale restabileşte încrederea în mediul online. Prin prima decizie de neconformitate a Regulamentului privind serviciile digitale, X este considerat responsabil de subminarea drepturilor utilizatorilor şi de eludarea responsabilităţii", a declarat vicepreşedinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie, Henna Virkkunen.

Reţeaua X are acum la dispoziţie 60 de zile lucrătoare pentru a informa Comisia cu privire la măsurile specifice pe care intenţionează să le ia pentru a pune capăt încălcării articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul privind serviciile digitale, legate de utilizarea frauduloasă a marcajelor albastre.

De asemenea, X are la dispoziţie 90 de zile lucrătoare pentru a prezenta Comisiei un plan de acţiune care să stabilească măsurile necesare pentru a aborda încălcările articolului 39 şi ale articolului 40 alineatul (12) din Regulamentul privind serviciile digitale, referitoare la registrul de publicitate şi la accesul cercetătorilor la datele publice.

Comitetul pentru servicii digitale va avea la dispoziţie o lună de la primirea planului de acţiune al X pentru a-şi da avizul. Comisia va avea la dispoziţie încă o lună pentru a lua decizia finală şi pentru a stabili o perioadă rezonabilă de punere în aplicare.

