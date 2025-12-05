O femeie căutată pentru trafic de persoane a fost prinsă la intrarea in România. Mandatul de arestare a fost emis în Estonia

05-12-2025 | 15:21
O femeie care era căutată internaţional pentru trafic de persoane a fost prinsă de poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca când încerca să intre în România, a anunţat, vineri, purtătorul de cuvânt al STPF Botoşani.

Potrivit acesteia, femeia în vârstă de 49 de ani are atât cetăţenie română, cât şi moldovenească. La momentul prinderii, ea se afla într-un autoturism, în calitate de pasager.

„La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele acesteia este emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare emis de către autorităţile din Estonia, începând cu luna octombrie 2025, aceasta fiind cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, respectiv pentru obligarea unei concetăţene să cerşească în Estonia", a precizat Răcnea.

Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani.

Sursa: Agerpres

