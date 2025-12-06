Târg de Crăciun Cluj 2025. Ce nu trebuie să ratezi ca turist aici. Atracții, mâncare și activități pentru toată familia

Târgul de Crăciun din Cluj 2025 transformă orașul într-un spațiu plin de lumină, tradiții și atmosferă festivă. Piața Unirii devine locul în care vizitatorii descoperă decoruri de poveste, standuri cu produse artizanale și specialități de sezon.

Târgul de Crăciun din Cluj s-a deschis vineri, pe 21 noiembrie 2025 în Piața Unirii.

Orașul a îmbrăcat straie de sărbătoare odată cu principalul eveniment al sărbătorilor de iarnă. Tematica de anul acesta este inspirată de tema „Planeta Crăciun”. Iată ce poți vedea dacă ajungi în Cluj.

Atracții la târgul de Crăciun din Cluj

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca s-a deschis pe 21 noiembrie, odată cu iluminatul festiv de iarnă. Va rămâne deschis până pe 1 ianuarie 2026, oferindu-le vizitatorilor suficient timp pentru a îl vizita.

Târgul are loc în Piața Unirii, însă Clujul va găzdui prima ora „Christimas Opera Fair”, un târg tematic dedicat sezonului de sărbători care se va desfășura în Parcul Operei, în zona Ștefan Cel Mare.

Vizitatorii găsesc aici Căsuța lui Moș Crăciun, un punct de atracție dedicat copiilor.

„Casa lui Crăciunir” este un alt spațiu interactiv, unde dorințele pot fi puse simbolic într-un glob cu zăpadă. Activitatea este deschisă tuturor.

„Este mâna dreaptă a Moșului. Descoperă și împlinește cele mai mari dorințe ale fiecăruia. Folosind un glob fermecat cu zăpadă, el colectează dorințele oamenilor și le aduce la viață”, transmit organizatorii evenimentului.

Roata panoramică și caruselul sunt atracții vizibile în centrul pieței. Roata oferă o priveliște superbă asupra zonei decorate și iluminate, iar caruselul rămâne este perfect pentru cei mici. Personajele tematice completează atmosfera, alături de bradul amplasat central și colindele care întregesc toată experiența.

„Planeta Crăciun nu este doar o destinație, ci un loc magic situat chiar în inima Clujului, în Piața Unirii. Aici, Crăciunul nu are doar o singură zi, ci se trăiește în fiecare clipă. Pe această planetă, personajele fantastice care o populează au o singură misiune: să răspândească bucuria și magia sărbătorilor în jurul lor!”, anunță organizatorii.

În plus, să nu uităm de bunătățile de la căsuțe. Turtă dulce, ciocolată de casă și multe alte bunătăți tradiționale îi așteaptă pe vizitatori.

Christmas Opera Fair 2025 are loc între 28 noiembrie și 7 decembrie, în Parcul Operei. Evenimentul transformă zona într-un sat de iarnă cu peste 15 căsuțe din lemn, scenă decorată și o iesle simbolică. Programul include momente artistice și activități dedicate vizitatorilor de toate vârstele. Cele două spații festive aduc în centrul orașului elemente tradiționale și activități adaptate perioadei sărbătorilor

Programul târgului de Crăciun din Cluj

• Căsuța lui Moș Crăciun – un spațiu magic cu reni, elfii în acțiune, decoruri de poveste și activități creative zilnice.

• Program zilnic de ateliere (1–23 decembrie): decorațiuni, pictură, modelaj în lut, coronițe, felicitări, figurine, farfurii ceramice, lampadare și multe altele.

• Povești la Gura Sobei – în fiecare duminică, de la 18:00 la 18:45, copiii pot asculta povești spuse de personaje magice.

• Scena lui Rexy – spectacole zilnice, concerte, folclor, colinde, trupe locale, artiști cunoscuți.

• Roata Panoramică – priveliști spectaculoase asupra Clujului împodobit.

• Caruselul Planetei Crăciun – distracție pentru cei mici și nostalgie pentru cei mari.

• Casa lui Crăciunir – personaj special care colectează dorințele oamenilor cu ajutorul unui glob fermecat.

• Sanie VR – experiență imersivă într-o „călătorie fermecată”.

• Animație stradală cu personaje fantastice din Planeta Crăciun.

• Radio Planeta Crăciun & Ziarul Planetei Crăciun, pentru cei care vor să rămână conectați la universul târgului.

Târgul de Crăciun din Cluj vine cu unul dintre cele mai complexe programe artistice din România, cu concerte zilnice și evenimente tematice.

