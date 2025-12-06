Târg de Crăciun Cluj 2025. Ce nu trebuie să ratezi ca turist aici. Atracții, mâncare și activități pentru toată familia

Stiri Turism
06-12-2025 | 11:44
Targul de Craciun din Sibiu
Facebook / Targul de Craciun din Sibiu

Târgul de Crăciun din Cluj 2025 transformă orașul într-un spațiu plin de lumină, tradiții și atmosferă festivă. Piața Unirii devine locul în care vizitatorii descoperă decoruri de poveste, standuri cu produse artizanale și specialități de sezon. 

autor
Anca Lupescu

Târgul de Crăciun din Cluj s-a deschis vineri, pe 21 noiembrie 2025 în Piața Unirii.

Orașul a îmbrăcat straie de sărbătoare odată cu principalul eveniment al sărbătorilor de iarnă. Tematica de anul acesta este inspirată de tema „Planeta Crăciun”. Iată ce poți vedea dacă ajungi în Cluj.

Atracții la târgul de Crăciun din Cluj

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca s-a deschis pe 21 noiembrie, odată cu iluminatul festiv de iarnă. Va rămâne deschis până pe 1 ianuarie 2026, oferindu-le vizitatorilor suficient timp pentru a îl vizita.

Târgul are loc în Piața Unirii, însă Clujul va găzdui prima ora „Christimas Opera Fair”, un târg tematic dedicat sezonului de sărbători care se va desfășura în Parcul Operei, în zona Ștefan Cel Mare.

Citește și
targ de craciun craiova
Destinațiile preferate de români în preajma sărbătorii de Moş Nicolae. Târgurile de Crăciun atrag tot mai mulți turiști

Vizitatorii găsesc aici Căsuța lui Moș Crăciun, un punct de atracție dedicat copiilor.

„Casa lui Crăciunir” este un alt spațiu interactiv, unde dorințele pot fi puse simbolic într-un glob cu zăpadă. Activitatea este deschisă tuturor.

„Este mâna dreaptă a Moșului. Descoperă și împlinește cele mai mari dorințe ale fiecăruia. Folosind un glob fermecat cu zăpadă, el colectează dorințele oamenilor și le aduce la viață”, transmit organizatorii evenimentului.

Roata panoramică și caruselul sunt atracții vizibile în centrul pieței. Roata oferă o priveliște superbă asupra zonei decorate și iluminate, iar caruselul rămâne este perfect pentru cei mici. Personajele tematice completează atmosfera, alături de bradul amplasat central și colindele care întregesc toată experiența.

„Planeta Crăciun nu este doar o destinație, ci un loc magic situat chiar în inima Clujului, în Piața Unirii. Aici, Crăciunul nu are doar o singură zi, ci se trăiește în fiecare clipă. Pe această planetă, personajele fantastice care o populează au o singură misiune: să răspândească bucuria și magia sărbătorilor în jurul lor!”, anunță organizatorii.

În plus, să nu uităm de bunătățile de la căsuțe. Turtă dulce, ciocolată de casă și multe alte bunătăți tradiționale îi așteaptă pe vizitatori.

Christmas Opera Fair 2025 are loc între 28 noiembrie și 7 decembrie, în Parcul Operei. Evenimentul transformă zona într-un sat de iarnă cu peste 15 căsuțe din lemn, scenă decorată și o iesle simbolică. Programul include momente artistice și activități dedicate vizitatorilor de toate vârstele. Cele două spații festive aduc în centrul orașului elemente tradiționale și activități adaptate perioadei sărbătorilor

Programul târgului de Crăciun din Cluj

Căsuța lui Moș Crăciun – un spațiu magic cu reni, elfii în acțiune, decoruri de poveste și activități creative zilnice.

Program zilnic de ateliere (1–23 decembrie): decorațiuni, pictură, modelaj în lut, coronițe, felicitări, figurine, farfurii ceramice, lampadare și multe altele.

Povești la Gura Sobei – în fiecare duminică, de la 18:00 la 18:45, copiii pot asculta povești spuse de personaje magice.

Scena lui Rexy – spectacole zilnice, concerte, folclor, colinde, trupe locale, artiști cunoscuți.

Roata Panoramică – priveliști spectaculoase asupra Clujului împodobit.

Caruselul Planetei Crăciun – distracție pentru cei mici și nostalgie pentru cei mari.

Casa lui Crăciunir – personaj special care colectează dorințele oamenilor cu ajutorul unui glob fermecat.

Sanie VR – experiență imersivă într-o „călătorie fermecată”.

Animație stradală cu personaje fantastice din Planeta Crăciun.

Radio Planeta Crăciun & Ziarul Planetei Crăciun, pentru cei care vor să rămână conectați la universul târgului.

Târgul de Crăciun din Cluj vine cu unul dintre cele mai complexe programe artistice din România, cu concerte zilnice și evenimente tematice. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Sibiu, targ de craciun, targul de craciun sibiu,

Dată publicare: 06-12-2025 11:44

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
Citește și...
Destinațiile preferate de români în preajma sărbătorii de Moş Nicolae. Târgurile de Crăciun atrag tot mai mulți turiști
Stiri Turism
Destinațiile preferate de români în preajma sărbătorii de Moş Nicolae. Târgurile de Crăciun atrag tot mai mulți turiști

Românii profită de perioada Moş Nicolae pentru mini-escapade în oraşe cu atracţii culturale şi târguri festive, precum Braşov, Sibiu sau Cluj-Napoca, potrivit unei platforme online.

Cornu, Prahova - comuna verde cu peisaje de vis și tradiții ascunse. Ce poți vizita într-o escapadă aproape de București
Stiri Turism
Cornu, Prahova - comuna verde cu peisaje de vis și tradiții ascunse. Ce poți vizita într-o escapadă aproape de București

Comuna Cornu se află în județul Prahova, pe cursul mijlociu al râului Prahova.

Cum petrec românii în minivacanța de Ziua Națională la spa. „Păcat că nu avem zăpadă
Stiri Turism
Cum petrec românii în minivacanța de Ziua Națională la spa. „Păcat că nu avem zăpadă"

S-a dat startul petrecerilor de iarnă în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.

Recomandări
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO
Stiri externe
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO

Responsabilii americani i-au avertizat pe omologii europeni că, dacă nu-și consolidează până în 2027 capacitățile defensive, Statele Unite își vor sista participarea la anumite mecanisme de apărare ale NATO.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă
Stiri actuale
Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se îndreaptă spre o posibilă soluționare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vineri seară alimentarea cu apă va fi reluată treptat, dar a avertizat că apa nu va fi deocamdată potabilă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Decembrie 2025

02:16:47

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Cătălin Măruță la întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28