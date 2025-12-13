Moș Crăciun își testează sania deasupra Lacului Geneva. A fost surprins zburând la un târg de Crăciun

13-12-2025 | 19:38
Chiar dacă nu este încă Ajunul Crăciunului, Moșul pare să își testeze sania. A fost surprins zburând deasupra Lacului Geneva, survolând apoi unul dintre cele mai populare târguri de Crăciun din zonă, cel de la Montreux.

De fapt, sania vine suspendată de un cablu de tiroliană, pe un traseu de aproape 400 de metri, pornind de la debarcader.

La un moment dat se oprește, iar Moșul le face cu mâna, de la înălțime, miilor de vizitatori.

Nu coboară niciodată în târgul de Crăciun. Nici măcar să se încălzească cu un pahar de vin fiert, preparat după o rețetă specifică locului.

Descoperire areheologică importantă în Turcia. Cum este înfățișat Isus într-o frescă rară

