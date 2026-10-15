Actrița Hilary Swank a anunțat că e însărcinată cu al treilea copil, la 52 de ani

Hilary Swank a dezvăluit că este însărcinată cu al treilea copil, la 52 de ani. Actrița a postat pe contul său de Instagram un videoclip cu descrierea: "Mulți oameni m-au întrebat ce proiect voi face în continuare, acesta va fi lansat în decembrie”.
În aprilie 2023, la vârsta de 48 de ani, ea a dezvăluit că a născut gemeni, un băiat pe nume Ohm și o fată pe nume Aya.
Gemenii sunt primii copii ai vedetei și ai celui de-al doilea soț al acesteia, care este „antreprenor în domeniul inițiativelor sociale”.
Swank și soțul său, Schneider, s-au căsătorit în 2018 și, potrivit unor surse, s-au cunoscut la „un blind date” în noiembrie 2016, la doar cinci luni după ce ea a pus capăt logodnei de trei luni cu fostul jucător de tenis profesionist Ruben Torres.
Actrița spune că a așteptat momentul potrivit pentru a deveni mamă
În octombrie 2022, vedeta a explicat de ce a așteptat atât de mult să aibă copii.
„Aveam o carieră, dar nu aveam o relație potrivită până acum… patru ani, când toate elementele au trebuit să se alinieze și să se potrivească. Este ceva la care mă gândeam încă de când eram mică. Era ceva ce îmi ocupa gândurile, așa că mă bucur să fiu aici și să fiu pur și simplu însărcinată”, a declarat actrița.
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