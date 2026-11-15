Polipii endometriali acționează ca un sterilet, deci deveniți infertilă. Interiorul uterului. Vedem un spațiu de doar 2 centimetri. E locul unde se implantează embrionul.

Mucoasa uterină, cea care se elimină la menstruație, bombardată de prea mult estrogen, se dezvoltă anormal. Apar polipi.

Dr. Mădălina Popescu, medic specialist infertilitate: „Polipul este o creștere anormală a endometrului, adică a stratului în care se implantează embrionul. Endometrul, în loc să crească într-un strat fin, face valuri, acesta e un polip. Când operezi într-un loc de 2 centimetri și poate polipul are deja 1 centimetru, e foarte important fiecare mm, dacă scoți prea mult există riscul să rămână acolo un țesut cicatricial, unde nu mai poate implanta nimic. Țesutul cicatricial înseamnă că nu e bine vascularizat, adică embrionul nu mai are un mediu propice, unde să se poată lipi. E ușor să scoți, dar e important ce se întâmplă după ce scoți, optim se scoate sub ghidaj video, histeroscopic, se intră cu o cameră video foarte subțire și se verifică 360 de grade cavitatea uterină.”

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist infertilitate: „Când avem o operație pelvină sau în zona genitală - în uter, în ovare, în pelvis, să luăm în considerare cum stăm cu rezerva ovariană și medicul care să ne opereze trebuie să țină cont de ovarele noastre, adică de rezerva noastră ovariană.”

Polipii uterini se vizualizează la ecografie. Fiind friabili, pot apărea sângerări anormale între menstruații sau sângerări abundente în timpul menstruației. Nu se elimină natural în 3 luni, trebuie operați pentru a proteja șansa femeii de a rămâne însărcinată.

Dr. Mădălina Popescu, medic specialist infertilitate: „Aici sunt ostiumurile, adică locurile de inserție a trompelor uterine, dacă polipul e spre trompele uterine, sarcina nu are cum să apară, dar dacă am eliminat obstacolul, calea e liberă și femeia poate să rămână însărcinată pe cale naturală.”

Polipii uterini trebuie tratați și dacă sunteți la menopauză. Au risc să se transforme în cancer. Riscul crește exponențial dacă aveți hipertensiune, diabet ori obezitate.

Corespondent PROTV: „Controlul ginecologic se face anual, de la 20 de ani, indiferent dacă vă gândiți ori nu la o sarcină, ne spun medicii. Se face obligatoriu în premenopauză și menopauză. Aceasta deoarece aparatul genital feminin este supus riscului de cancer.”