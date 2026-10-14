Vedeta, în vârstă de 54 de ani, este acuzată că ar fi agresat două însoțitoare de zbor, iar după aterizare ar fi lovit cu piciorul un ofițer de poliție și o asistentă medicală, scrie news.ro.

Incidentul a avut loc după sosirea zborului 938, care venea din Los Angeles. Reprezentanții Autorității Portuare din New York și New Jersey au declarat că au intervenit în urma unei sesizări privind „un pasager violent la bordul zborului 938 al companiei Delta Air Lines, care era staționat la poarta de îmbarcare”.

Autoritățile au precizat că actrița a fost reținută și transportată la spital pentru evaluare. Două însoțitoare de zbor au reclamat, de asemenea, leziuni, iar una dintre ele a fost dusă la spital pentru investigații suplimentare.

Ce s-ar fi întâmplat la bordul avionului

Potrivit relatărilor apărute în presa americană, Selma Blair ar fi lovit cu pumnul o însoțitoare de zbor, ar fi mușcat-o pe o alta și ar fi încercat să deschidă ușa aeronavei. Circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost prezentate imediat în detaliu de compania aeriană, poliție sau FBI, care a preluat ancheta privind presupusele infracțiuni comise la bord.

Un purtător de cuvânt al Delta Air Lines a transmis că operatorul are „o politică de toleranță zero față de comportamentul turbulent sau ilegal, întrucât siguranța clienților și a echipajului nostru este întotdeauna pe primul loc”.

O înregistrare audio a comunicațiilor cu turnul de control surprinde pilotul relatând că o însoțitoare de zbor și un pasager suferiseră leziuni minore, inclusiv o sângerare nazală și urme de mușcături. Pilotul a solicitat personal medical la poarta de îmbarcare pentru evaluarea răniților, iar controlorul de trafic aerian a confirmat că paramedicii și forțele de ordine se îndreptau spre aeronavă, potrivit NBC Los Angeles.

Problemele legale ale actriței nu s-au limitat la incidentul din avion. Luni seară, aceasta a fost pusă sub acuzare la un tribunal din Queens pentru agresiune de gradul al doilea, după ce ar fi atacat un ofițer de poliție și o asistentă medicală în timpul transportului și al evaluării medicale.

Potrivit documentelor judiciare, polițista care o însoțea la Jamaica Hospital Medical Center a susținut că, în timp ce încerca să o fixeze pe targă, Blair și-ar fi eliberat un picior din curele și ar fi lovit-o în mod repetat în zona feței, gâtului și pieptului. Femeia a reclamat dureri intense și umflături importante.

O asistentă medicală a declarat, la rândul său, că actrița ar fi lovit-o cu piciorul în piept, provocându-i dureri puternice.

Luni seară, judecătorul a stabilit o cauțiune de 20.000 de dolari în numerar sau de 60.000 de dolari sub formă de garanție. Următoarea audiere a fost programată pentru luna ianuarie, iar actrița a părăsit instanța însoțită de avocații săi.

În paralel, FBI i-a transmis o notificare de punere sub acuzare pentru presupusa agresiune comisă la bordul aeronavei. Cazul urmează să fie analizat de instanța federală competentă din Brooklyn, însă data la care Blair trebuie să se prezinte în fața acesteia nu a fost stabilită.

Reacția reprezentanților actriței: „A suferit o urgență medicală”

Reprezentantul de presă al Selmei Blair a declarat pentru The Hollywood Reporter că incidentul ar fi fost provocat de o problemă medicală.

„Selma a suferit o urgență medicală care a dus la presupusul comportament. La aterizare, a primit imediat îngrijiri medicale și se află acum în stare stabilă”, a transmis agentul actriței.

Până la momentul relatărilor, reprezentanții acesteia nu au oferit alte detalii despre natura urgenței medicale invocate.

Incidentul de duminică nu este prima situație în care Selma Blair ar fi avut un comportament neobișnuit în timpul unui zbor. În 2016, actrița ar fi început să țipe necontrolat la bordul unui avion care plecase din Cancún, Mexic, cu destinația Los Angeles. Atunci, ea ar fi fost scoasă din aeronavă pe o targă.

După acel episod, Blair și-a cerut scuze public și a explicat că amestecase alcoolul cu medicamentele.

„Asta m-a făcut să-mi pierd cunoștința și m-a determinat să spun și să fac lucruri pe care le regret profund”, declara actrița la acea vreme.

Selma Blair, diagnosticată cu scleroză multiplă în 2018

Actrița a revenit în atenția presei în 2018, când a făcut public faptul că fusese diagnosticată cu scleroză multiplă, o boală neurologică cronică. De atunci, a vorbit în repetate rânduri despre provocările legate de sănătate și despre impactul bolii asupra vieții sale.

În februarie 2024, Blair și-a cerut scuze și pentru un comentariu islamofob publicat pe rețelele sociale.

De-a lungul carierei, actrița a jucat în filme precum Cruel Intentions, Legally Blonde și Hellboy. În 2011, a fost nominalizată la premiile Grammy, la categoria „Cel mai bun album audio pentru copii”, pentru contribuția sa la producția Anne Frank: The Diary of a Young Girl – The Definitive Edition.