Nu în ultimul rând, nou-născutul va petrece cât mai multe clipe alături de mamă, cu excepția cazurilor medicale. Proiectul de lege care prevede toate aceste lucruri a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare.

Alexandra a adus pe lume o fetiță la Spitalul Județean din Alba Iulia. Soțul a așteptat pe hol până a primit vestea bună.

Alexandra, mamă: „Sentimentul nașterii în sine și momentul venirii copilului pe lume este unic și este păcat să nu participe și tăticul.”

Proiectul adoptat de parlament prevede ca acest lucru să fie posibil, dacă gravida dorește. Ea va decide și pe cine va avea alături în sala de nașteri.

Ruxandra Cibu Deaconu, senator, inițiator al legii: „Acea persoană poate să fie fie tatăl copilului, o prietenă, mama chiar și o doulă. Există maternități care sunt deja pregătite pentru acest sistem.”

Femeie: „Mi-aș fi dorit chiar și la nașterea micuței să fie soțul prezent.”

Unii medici spun că o astfel de experiență poate fi copleșitoare, așa că o pregătire a celor care își doresc să asiste ar putea fi necesară.

Dan Crainic, directorul medical al Spitalului Județean de Urgențe Alba Iulia: „Aceasta va fi asigurată de medicul curant și de personalul mediu, ei le vor explica ce se întâmplă."

Potrivit aceluiași proiect, unitățile sanitare trebuie să permită ca nou-născutul să stea în același salon cu mama pe durata spitalizării și să încurajeze, de pildă, alăptarea.

Țibea Cristian, medic primar obstetrică - ginecologie: „În statele din vestul Europei de zeci de ani se aplică această metodologie a nașterii și este eficientă. Există o mică mare problemă, respectiv implementarea acestui proiect, trebuie să nu uităm că ne desfășurăm activitatea în niște spații care au fost proiectate și construite în urmă cu aproximativ 50 de ani.”

După adoptarea în parlament, proiectul de lege merge la promulgare.