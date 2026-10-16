Evenimentele din acest an includ închinarea la sfintele moaște și procesiunea tradițională „Calea Sfinților”, organizată în Capitală.

În perioada 18-23 octombrie 2026, credincioșii vor putea ajunge la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie. Acestea vor fi așezate în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, deoarece în pridvor se desfășoară lucrări de restaurare a picturii.

Programul de închinare va fi zilnic, între orele 07:00 și 21:00.

Programul procesiunii „Calea Sfinților” din 24 octombrie 2026

Sâmbătă, 24 octombrie 2026, începând cu ora 12:00, va avea loc procesiunea Calea Sfinților cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfinte Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Procesiunea va fi organizată în două coloane, care vor porni din locuri diferite. Prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală, purtând moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Traseul va cuprinde Strada Patriarhiei, Bulevardul Regina Maria și baza Dealului Patriarhiei, în zona Pieței Unirii.

A doua coloană va porni de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou, cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. De aici, participanții vor merge pe Strada Bibescu Vodă până la baza Dealului Patriarhiei.

Cele două coloane se vor reuni în zona Pieței Unirii, după care vor urca împreună spre Catedrala Patriarhală.

La ora 12:45, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale, Patriarhul Daniel va întâmpina raclele cu sfintele moaște și va rosti un cuvânt de binecuvântare. Ulterior, acestea vor fi așezate în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei.

Procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, pe 18 octombrie

Tot în București, duminică, 18 octombrie, Arhiepiscopia Romano-Catolică organizează tradiționala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea.

Procesiunea va începe de la monumentul dedicat fostului Suveran Pontif, aflat în apropierea sediului Nunțiaturii Apostolice din București, la intersecția Bulevardului Schitu Măgureanu cu Strada Pictor C. Stahi, în vecinătatea Parcului Cișmigiu.

În 2026 se împlinesc 27 de ani de la vizita istorică a Papei Ioan Paul al II-lea în România. Desfășurată în perioada 7-9 mai 1999, aceasta a fost prima vizită a unui papă în țara noastră.