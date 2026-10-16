Potrivit rechizitoriului, doi dintre inculpați ar fi acționat ca lideri ai grupului, care a operat între anii 2017 și 2022. Aceștia identificau programe finanțate din fonduri UE, contactau comunele rurale din județul Dolj, din regiunea Oltenia (sud-vestul României), și le convingeau să aplice pentru finanțare. Ulterior, ei pregăteau documentația aferentă cererilor de finanțare și procedurilor de achiziție ulterioare, furnizând celorlalți trei membri ai grupului informații despre licitații.

Dovezile strânse în anchetă sugerează că aceștia din urmă au folosit diverse companii pentru a participa la procedurile de achiziție și a obține contractele, depunând documente false menite să demonstreze îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru atribuirea acestora.

Rechizitoriul EPPO vizează șapte programe finanțate din fonduri UE, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, care au vizat tot atâtea comune rurale. Aceste programe aveau ca scop furnizarea de alimente persoanelor care trăiesc în sărăcie, precum și organizarea de ateliere și sesiuni de formare pentru comunitățile marginalizate din mediul rural.

Un total de 22 de proceduri de achiziție derulate în cadrul acestor programe sunt suspectate a fi fost fraudate, provocând un prejudiciu estimat la 1,8 milioane de euro, echivalentul a 9,5 milioane de lei. Într-o etapă anterioară a acestei anchete, au fost indisponibilizate active ale suspecților în valoare totală de 1,8 milioane de euro (9,5 milioane de lei).

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani și 10 ani și șase luni.