Totul s-ar fi petrecut puțin timp înainte de ora 7 dimineața, când abia se lumina, potrivit autorităților. Femeia în vârstă de 84 de ani a căzut într-o groapă adâncă de aproape doi metri, făcută de muncitori pentru lucrările la schimbarea sistemului de colectare a deșeurilor.

În acel moment, femeia a încercat să mai strige după ajutor, iar un vecin a sunat imediat la 112. Aceasta a ajuns la spital cu fractură de bazin, fractură de os sacru, fracturi costale și numeroase alte contuzii. Medicii ne-au transmis că este internată în secția de Ortopedie, stabilă, însă în stare destul de gravă.

Autoritățile locale susțin că groapa dintre blocuri era semnalizată cu balize și o bandă reflectorizantă.

Potrivit Inspectoratului Județean în Construcții Bistrița-Năsăud, în cazul șantierelor temporare, căderile de la înălțime trebuie să fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecție solide, suficient de înalte și având cel puțin o bordură și protecție intermediară sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

Am încercat să obținem un punct de vedere și de la fiica femeii, care ne-a transmis că mama ei avea și o vedere mai slabă.

În acest caz continuă verificările.