Moaștele Sfintei Parascheva au fost reîntoarse în catedrală. Preoții au decis ca aceasta să rămână deschisă și noaptea

După opt zile și nopți de rugăciune, moaștele Sfintei Parascheva au fost duse înapoi în Catedrala Mitropolitană din Iași.

Deși pelerinajul din Capitala Moldovei s-a încheiat, peste o mie de credincioși stăteau, miercuri seară, la rând pentru a se închina Cuvioasei. Așa că, în premieră, preoții au decis ca lăcașul de cult să rămână deschis și pe timpul nopții.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtată pe umeri de preoți și așezată înapoi în Catedrala Mitropolitană din Iași. Mulți credincioși au luat parte la ceremonie.

Peste o mie de oameni așteptau azi-noapte la rând ca să se închine Ocrotitoarei Moldovei. Așa că preoții au decis să țină catedrala deschisă toată noaptea.

Pr. Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor: „Este prima dată când recurgem la această măsură. Ne explicăm numărul mare de pelerini așa cum putem noi, înțelegând că încă este multă credință în lume.”

Femeie: „Am o noră însărcinată, am copii, să îi ajute Dumnezeu. Am venit să ne rugăm pentru copii.”

Femeie: „Am venit să ne închinăm și să se roage și ei, i-am adus la Sfânta.”

Reporter: „Mai aveți răbdare până să ajungeți în interior?”

Femeie: „Eu da, nu știu ei dacă mai au răbdare, că deja vor acasă.”

Reporter: „Ați sperat să fie puțin mai liber?”

Bărbat: „Speram, da. Încă e aglomerat!”

Peste 300.000 de oameni au venit în acest an la pelerinajul de la Iași.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor: „Atunci când Îl cunoașteți pe Dumnezeu și lucrarea Lui în lume, atunci veți vedea și cum lucrează Dumnezeu în viața voastră.”

Peste 550 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. 42 au fost transportați la spital.

Timpul de așteptare la rând a depășit 15 ore, iar autoritățile au aplicat peste 200 de amenzi pentru abateri minore.

