Această propunere urmăreşte să abroge 'Legea de conservare a zonelor fără drumuri', adoptată în 2001 de administraţia Bill Clinton, care interzice construcţiile în păduri şi pajişti publice neexploatate.

Potrivit secretarului pentru agricultură, Brooke Rollins, acest regulament a împiedicat Serviciul Forestier să desfăşoare lucrări de limitare a incendiilor de vegetaţie.

"În întreaga ţară, am văzut situaţii care puteau fi prevenite - păduri pline de vegetaţie, invazii de insecte şi boli, care transformă peisaje sănătoase în adevărate butoaie cu pulbere", a spus ea într-un comunicat. "Prea mult timp, restricţiile învechite au împiedicat aplicarea tratamentelor care îmbunătăţesc sănătatea pădurilor şi reduc riscul de incendiu la milioane de hectare de pădure", a mai afirmat secretarul pentru agricultură.

Peste 95% din "zonele fără drumuri" se întind pe zece state diferite, între care Alaska, Arizona, Utah şi Wyoming. Doar pădurile seculare din Colorado şi Idaho ar fi exceptate de la abrogarea legii, din cauza unei legislaţii locale specifice.

Anunţul a fost aspru criticat de grupurile de mediu şi se aşteaptă contestaţii în justiţie.

Pentru Randi Spivak de la Centrul pentru Diversitate Biologică, Donald "Trump face presiuni pentru implementarea celei mai mari destructurări a măsurilor de protecţie pentru domeniul public din istoria SUA".

Conform acestei organizaţii de susţinere a biodiversităţii, măsura ar perturba, de exemplu, nordul Munţilor Stâncoşi, "coridoare vitale" pentru urşii grizzly şi râşi, sau Tongass, cea mai mare pădure din Statele Unite, situată în Alaska, cu molizii săi seculari şi cursurile de apă pline de somon.

Majoritatea incendiilor forestiere sunt cauzate de oameni şi au loc de-a lungul drumurilor, subliniază Centrul pentru Diversitate Biologică.

Revista ştiinţifică Fire Ecology a publicat, de asemenea, un studiu care indică faptul că riscul incendiilor de vegetaţie este de aproape patru ori mai mare pe terenurile situate la mai puţin de 50 de metri de drumuri.

Administraţia Trump, la rândul său, a adoptat o poziţie deschis sceptică faţă de problemele de mediu, chiar dacă încălzirea globală face ca incendiile forestiere să fie mai frecvente şi mai intense, în special prin crearea unor condiţii de secetă.