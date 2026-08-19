Un motiv de bucurie nebună pentru Ardian Bardhi, președintele clubului albanez, care a venit și a aruncat în vestiar o pungă de plastic plină cu bancnote după meci, potrivit News.ro.

Acesta a intrat pe hol cu brațele desfăcute, țipând, cu partea de sus a cămășii negre descheiată. Urmat de o mică delegație, Ardian Bardhi ținea într-o mână un smartphone, iar în cealaltă, o pungă de plastic neagră, compactă. După ce a trecut pe lângă dușuri, președintele clubului Dinamo City a dat buzna în vestiar, în aplauzele jucătorilor săi.

Plin de bucurie, conducătorul albanez în vârstă de 55 de ani a sfâșiat punga de plastic și a scos din ea teancuri de bancnote, pe care le-a aruncat pe podea în timp ce striga.

Unii jucători îi iau banii și îi flutură, apoi sar de bucurie și încep să cânte cu voce tare. Complet dezlănțuit, președintele clubului din Tirana îi îmbrățișează pe câțiva dintre jucătorii săi, înainte de a ține un discurs aprins, cu pumnii strânși. Scena, care a devenit virală pe rețelele sociale, a avut loc joia trecută la Elbasan Arena, un stadion cu 15.000 de locuri situat în capitala Albaniei, bastionul echipei Dinamo City.

500.000 de euro în cazul calificării în faza grupelor

Clubul din Tirana și-a asigurat locul în barajele Conference League după ce a învins FK Auda. După ce a pierdut cu 0-1 în Letonia în meciul tur, echipa antrenată de Ilir Daja s-a impus cu 4-0 pe teren propriu. Ea va înfrunta echipa Pafos pentru a încerca să se califice în faza grupelor din Conference League. Meciul tur se va disputa joi în Albania, iar returul este programat pe 27 august în Cipru.

În cazul calificării, președintele Ardian Bardhi, în funcție din mai 2021, le-a promis jucătorilor săi o primă generoasă de 500.000 de euro, potrivit postului de televiziune Top Channel. Un motiv în plus de motivație pentru echipa care a terminat pe locul patru în ultima ediție a Kategoria Superiore (campionatul local).

În ciuda palmaresului său impresionant, cu 18 titluri de campion (ultimul datând din 2010) și 15 Cupe ale Albaniei, Dinamo City nu s-a calificat încă niciodată în faza grupelor unei competiții europene. Anul trecut, clubul din Tirana a fost eliminat în barajele Conference League de către echipa poloneză Jagiellonia Bialystok.