Antrenorul portughez vorbește, în special, despre transferul lui Rodri la rivala din Barcelona, în condițiile în care clubul madrilen își manifestase interesul pentru mijlocașul spaniol în această perioadă de transferuri, iar negocierile erau deja într-un stadiu avansat, potrivit News.ro.

Transferul mijlocașului spaniol la Blaugranas a fost oficializat și este, fără îndoială, una dintre cele mai importante achiziții ale acestei perioade de transferuri de vară. Fostul „metronom” al echipei Manchester City, câștigător al Balonului de Aur în 2024 și recent câștigător al Cupei Mondiale cu echipa națională a Spaniei în calitate de căpitan, a semnat un contract pe patru ani cu clubul catalan. Un transfer cu atât mai important cu cât jucătorul în vârstă de 30 de ani a preferat să se alăture clubului catalan în locul... Real Madrid.

„Nu-mi lipsește Rodri, avem soluții, avem jucători de calitate”

Invitat la emisiunea „El Chiringuito”, difuzată miercuri, noul antrenor al echipei „Merengues”, José Mourinho, a revenit asupra alegerii lui Rodri, în ciuda discuțiilor aflate într-un stadiu avansat între el și conducerea clubului din Madrid. Întrebat dacă această transferare eșuată a fostului jucător de la Manchester City a reprezentat o lovitură grea, antrenorul portughez nu a lăsat nimic să se vadă. „Nu, nu-mi lipsește Rodri, avem soluții, avem jucători de calitate (...) Îmi place să cred că am capacitatea de a-i ajuta pe jucători să progreseze.”

„Real Madrid este un club de un asemenea calibru încât nu-și poate permite să aibă jucători care ezită”

Cel care s-a întors pe banca Realului la 13 ani după prima sa aventură confirmă că a discutat cu spaniolul. „Am vorbit cu el de mai multe ori, iar Real Madrid i-a făcut o ofertă foarte bună. Cred că există relații excelente cu City. Fără a negocia direct cu City, clubul l-a contactat pe Rodri și i-a făcut o ofertă substanțială. Dar Rodri avea îndoieli, a ezitat... iar îndoielile lui mi-au stârnit și mie îndoieli. Real Madrid este un club de un asemenea calibru încât nu-și poate permite să aibă jucători care ezită.”

Cât despre întrebarea dacă venirea lui Rodri la Barça reprezintă o victorie pentru echipa catalană, „Special One” nu a ezitat să răspundă pe loc: „Victoriile se câștigă pe teren, ele sunt titlurile. Acolo se află victoriile.”

Rodri a semnat un contract pe patru ani cu FC Barcelona

După câteva zile de negocieri cu Manchester City, FC Barcelona a anunțat oficial, marți, semnarea unui contract pe patru ani cu Rodri, căpitanul naționalei spaniole, care a câștigat titlul de campion mondial în această vară alături de „La Roja” și a obținut Balonul de Aur în 2024.

„Manchester City și FC Barcelona au ajuns la un acord privind transferul lui Rodrigo Hernández, cunoscut sub numele de Rodri. Fotbalistul semnează cu Blaugranas până la 30 iunie 2030”, scrie Barça într-un comunicat.

Clubul catalan nu a precizat valoarea tranzacției, estimată de Manchester City la 76,5 milioane de euro, inclusiv bonusurile, potrivit unei surse oficiale a clubului englez citată de AFP.

Căpitanul echipei naționale a Spaniei, ales cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din 2026, câștigată alături de „La Roja”, era totuși dat ca fiind pe punctul de a se alătura echipei Real Madrid încă de acum câteva zile, dar se pare că a fost convins în urma unei convorbiri telefonice cu antrenorul echipei Barcelona, Hansi Flick.

Cu o zi înainte, la sosirea sa la Barcelona, el afirmase că își îndeplinește „un vis” prin transferul la Barça, pentru al cărui stil de joc colectiv nu și-a ascuns niciodată admirația, deși a crescut la Madrid.

O legendă a clubului Manchester City

După șapte sezoane în Anglia, mijlocașul defensiv, care a evoluat la Atlético Madrid și Villarreal, părăsește astfel Manchester City, unde a devenit unul dintre cei mai buni jucători din lume sub comanda lui Pep Guardiola, ajungând chiar să câștige Balonul de Aur în 2024. Clubul englez i-a mulțumit celui care a fost căpitanul său și pilonul generației sale de aur, „punând astfel capăt unui parcurs magnific de șapte ani, plin de succese”.

„Rodri”, pe numele său complet Rodrigo Hernández Cascante, a câștigat totul alături de „Citizens”, inclusiv o Ligă a Campionilor în 2023 și patru titluri consecutive de campion al Angliei (între 2021 și 2024).

Jucătorul spaniol în vârstă de 30 de ani, revenit la cel mai înalt nivel în această vară cu ocazia Cupei Mondiale din America de Nord după mai multe accidentări succesive la genunchi, a suferit o „intervenție chirurgicală minoră la spate” la sfârșitul lunii iulie, ceea ce a stârnit îndoieli cu privire la starea sa fizică pentru începutul sezonului.