Mulți dintre cei care îi cinstesc sărbătoarea îi cer ajutorul în momente de cumpănă, pentru sănătate, pace în familie și putere în fața încercărilor vieții.

Credincioșii se roagă Sfintei Parascheva pentru sprijin sufletesc, vindecare și ocrotire. Rugăciunile adresate sfintei sunt rostite atât în biserici, cât și acasă, în momentele de liniște și reculegere.

În tradiția ortodoxă, rugăciunea este o formă de apropiere de Dumnezeu, iar sfinții sunt chemați în ajutor prin mijlocirea lor. Cei care se roagă Sfintei Parascheva îi cer să le fie sprijin în suferință, să le aducă liniște sufletească și să îi ajute să treacă peste perioadele dificile.

Rugăciunea către Sfânta Parascheva

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin”.

Ce alimente se împart de Sfânta Parascheva

Una dintre tradițiile asociate sărbătorii este oferirea de pâine preparată din grâu nou și de must. Acestea sunt împărțite în amintirea celor care au murit, dar și ca gest de generozitate față de persoanele aflate în nevoie.

Pâinea făcută din grâu nou este asociată cu bunătatea și milostenia. În trecut, gospodinele o pregăteau în casă și o ofereau celor săraci sau membrilor comunității. În prezent, în multe gospodării, pâinea este înlocuită cu produse precum covrigii și colacii, care sunt împărțiți de pomană.

Mustul este un alt produs specific perioadei, fiind asociat cu recolta de toamnă și cu belșugul. În funcție de obiceiurile locale, credincioșii îl consumă sau îl oferă celor apropiați cu prilejul sărbătorii.

De Sfânta Parascheva, în unele regiuni se pregătesc și plăcinte sau alte produse de patiserie. Acestea sunt servite în familie ori sunt puse în pachete și oferite vecinilor și persoanelor nevoiașe.

Se ține sau nu post de Sfânta Parascheva

Unii credincioși aleg să țină post în ziua de 14 octombrie, ca formă de apropiere de credință și de pregătire sufletească pentru sărbătoare. Postul poate presupune renunțarea la anumite alimente sau adoptarea unei alimentații exclusiv vegetale.

Este important de precizat că 14 octombrie nu este, prin ea însăși, o zi de post obligatoriu în calendarul ortodox. Credincioșii care aleg să postească pot face acest lucru potrivit propriilor obiceiuri și îndrumărilor primite de la duhovnic.

Persoanele care țin post consumă, de regulă, legume, fructe, nuci, semințe, leguminoase și alte produse de origine vegetală. În funcție de regulile de post urmate, pot exista restricții suplimentare privind uleiul și alte alimente.

Tradițiile de Sfânta Parascheva și pomenirea celor adormiți

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este asociată cu rugăciunea, faptele de milostenie și pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Mulți credincioși participă la slujbele religioase și oferă alimente de pomană, în funcție de tradițiile păstrate în familie și în comunitate.

La Iași, unde se află moaștele Sfintei Parascheva, numeroși pelerini participă în fiecare an la manifestările religioase organizate în preajma zilei de 14 octombrie. Pentru mulți dintre aceștia, sărbătoarea reprezintă un prilej de rugăciune, reculegere și întărire a credinței.

Împărțirea alimentelor rămâne, în acest context, un gest prin care credincioșii își exprimă generozitatea și grija față de ceilalți.