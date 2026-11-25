Generează rezumat cu AI

Sabina Parmac a purtat un costum care a reinterpretat cele mai cunoscute opere ale lui Constantin Brâncuși. O ținută intens dezbătută acum pe rețelele sociale.

La doar 21 de ani, Sabina Parmac a reprezentat România într-o competiție la care au participat peste 110 concurente din întreaga lume. La proba costumului național, patru dintre simbolurile universului artistic al lui Brâncuși au fost reunite într-o singură creație vestimentară, prin care România și-a prezentat patrimoniul cultural în fața unei audiențe internaționale.

Pe o rochie albă, marcată în talie de un brâu tricolor, Sabina a purtat o replică tridimensională, aurie, a Coloanei Infinitului, care cobora de la baza gâtului până aproape de podea. Pe mantia amplă au fost imprimate Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, iar un accesoriu auriu, inspirat de Pasărea Măiastră, a completat creația.

O ținută intens dezbătută acum în mediul online, inclusiv de specialiști în design, care au descris-o drept „grotescă”, „kitsch” sau „îndoielnică”.

Este o ținută la care s-a muncit foarte mult, ne spune creatoarea ei, Cristina Rawling.

Cristina Rawling, creatoarea mantiei: „A fost tăiată 3D, tăiată manual, vopsită, totul s-a făcut manual. Sunt elemente care s-au făcut pe bucăți și montate apoi pe șuruburi și a fost făcută și pe înălțimea domnișoarei respective. Automat, nu e o reproducere mot-a-mot a Coloanei Infinitului. În design trebuie să ai în vedere și aceste aspecte, proporțiile. Structura din față, care susține creația, este, de fapt, un corset complex, care trebuie să fie și ușor, și să poată să susțină structura din față.”

Intitulată „Călătoria infinitului”, ținuta a fost ideea reprezentantei României, care a vrut să aducă un omagiu marelui sculptor român, în anul în care sărbătorim 150 de ani de la nașterea sa.

Cristina Rawling: „Imprimeurile au fost realizate pe mătase, apoi puse pe capa care este foarte grea, deși pe scenă nu se văd aceste aspecte. Chiar dacă folosim partea de digitizare, care este foarte importantă în imprimerie, noi am vrut să fie un aspect mai pictural. Din nefericire, a fost făcută din resurse proprii. Asta e o altă discuție: de ce unele țări merg cu ceva mare, grandios. Nu avem un buget pentru acest costum, totul a fost din resurse proprii. A fost o săptămână de muncă din resursele noastre.”

Sabina este studentă la Psihologie, a practicat volei de performanță timp de opt ani și a mai defilat pe podiumurile de la Milano Fashion Week.

Cea de-a 75-a ediție a concursului Miss Universe a fost câștigată de reprezentanta Puerto Rico, Jennifer Barreto. Căsătorită și cu un copil, ea a devenit prima mamă din istoria competiției care câștigă acest titlu. Este psiholog și asistent social.