Platforma PrezziCarburante.app a fost dezvoltată de Davide Baraldo, un student de 27 de ani la informatică, originar din Padova, care și-a transformat propria problemă într-o soluție utilă și pentru alți conducători auto, scrie corrieredelveneto.corriere.it.

Aplicația le permite utilizatorilor să compare prețurile la combustibili și să afle dacă merită să se deplaseze până la o anumită benzinărie pentru a economisi bani. Ideea este cu atât mai relevantă în Italia, unde, chiar dacă unele stații au plafonat prețurile la benzină și motorină, costurile continuă să fie greu de suportat pentru numeroși șoferi.

Cum a apărut ideea aplicației

Davide Baraldo spune că ideea i-a venit după ce și-a cumpărat o mașină și a început să caute variante mai ieftine pentru alimentare. Nemulțumit de instrumentele disponibile online, tânărul a decis să dezvolte propria soluție.

„Mi-am cumpărat recent o mașină, deși nu este momentul potrivit pentru o astfel de achiziție. În timp ce încercam să-mi dau seama unde puteam alimenta cu combustibil la un preț mai mic, m-am gândit că un program care să ofere o soluție imediată și intuitivă ar putea fi util. Găsisem câteva hărți online, dar nu erau ușor de folosit. Așa că m-am apucat de treabă și, după o perioadă de testare alături de familie și prieteni, am făcut aplicația accesibilă tuturor, la sfârșitul lunii septembrie”, a explicat acesta.

Câți bani pot economisi șoferii

Potrivit creatorului, diferențele de preț dintre benzinării pot aduce economii importante, mai ales pentru cei care alimentează frecvent sau au rezervoare de capacitate mare.

„Personal, urmând estimările aplicației în etapa de dezvoltare, am economisit aproximativ zece euro la fiecare plin. În ceea ce privește prețul pe litru, am observat că la unele benzinării poți plăti cu 5 până la 10 cenți mai puțin”, a declarat Davide Baraldo.

Economia efectivă depinde însă de cantitatea alimentată, de diferența de preț și de distanța parcursă până la stația aleasă. Tocmai acest ultim aspect reprezintă unul dintre elementele pe care aplicația încearcă să le ia în calcul.

Algoritmul care calculează dacă merită să schimbi benzinăria

Spre deosebire de instrumentele care compară doar distanțele în linie dreaptă, aplicația folosește un algoritm care estimează consumul necesar pentru a ajunge la benzinăria respectivă.

Scopul este ca șoferul să poată evalua dacă economia obținută printr-un preț mai mic la pompă justifică deplasarea suplimentară.

„Principalul avantaj este utilizarea unui algoritm care calculează consumul mediu de combustibil necesar pentru a ajunge la benzinărie și evaluează dacă deplasarea este într-adevăr avantajoasă. Spre deosebire de alte aplicații, care calculează distanța în linie dreaptă, aceasta ține cont de traseul real”, a explicat creatorul platformei.

Pentru actualizarea tarifelor, aplicația utilizează baza de date a Ministerului Afacerilor și Industriei din Italia, care centralizează informațiile raportate direct de benzinării. Potrivit lui Baraldo, operatorii au obligația de a comunica prețurile cel puțin o dată pe săptămână.