Oraşele au transmis iniţial o scrisoare de intenţie asumată de primarul localităţii, prin care şi-au exprimat angajamentul de a construi o candidatură pornind de la nevoile şi aspiraţiile tinerilor din comunitate, iar până la 21 septembrie au depus dosarele complete de candidatură, scrie News.ro.

Acestea includ:

• Motivaţia înscrierii şi detalii privind ecosistemul local de tineret

• Schimbarea urmărită şi viziunea pentru anul de titlu

• Programul propus

• Partenerii implicaţi, resursele şi bugetul estimat

• Mecanismele de implementare.

Dosarele conţin şi o secţiune dedicată Youth Voice, noul juriu format din 24 de tineri, care contribuie direct la evaluarea candidaturilor.

„Faptul că zece oraşe au intrat în competiţie arată că programul Capitala Tineretului din România devine tot mai relevant pentru administraţiile locale şi pentru comunităţile de tineret. În această etapă, provocarea este ca fiecare oraş să transforme intenţia iniţială într-o candidatură coerentă, cu parteneriate solide, obiective clare şi mecanisme concrete de implicare a tinerilor”, a declarat András Farkas, coordonatorul procesului de selecţie al Capitalei Tineretului din România.

Ce va primi orașul câștigător

Evaluarea candidaturilor scrise are loc în perioada 22 septembrie - 15 octombrie 2026. Pe baza punctajelor obţinute, primele două sau trei oraşe clasate vor fi invitate în etapa finală, la Alba Iulia, cu prilejul Summitului Tinerilor, ediţia a 11-a.

În finală, oraşele îşi vor susţine candidatura în faţa juriului, printr-o prezentare de maximum 30 de minute, urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

Oraşul câştigător va obţine dreptul de utilizare a titlului „Capitala Tineretului din România 2028”, un premiu în valoare de 50.000 de euro, oferit de BCR, dreptul de găzduire a Summitului Tinerilor 2028, precum şi mentorat şi susţinere profesională din partea guvernanţei programului.

Candidaturile oraşelor sunt evaluate de un juriu de experţi care reuneşte specialişti din administraţie publică, politici de tineret, educaţie, dezvoltare urbană, societate civilă, comunicare, sector privat, programe europene şi implementarea unor ediţii anterioare ale programului.

Cine face parte din juriul de experţi al CTRo

Din juriul de experţi ai ediţiei 2028 fac parte Sebastian Băeşan, Manager Program, Alba Iulia Capitala Tineretului din România 2026, şi Vlad Biliuţă, Manager Program ACCED, Vaslui Capitala Tineretului din România 2025, care aduc experienţa directă a oraşelor care au deţinut deja titlul.

Zona instituţională şi de politici publice este reprezentată de Ovidiu Cîmpean, deputat şi vicepreşedinte în Comisia pentru Afaceri Europene din Camera Deputaţilor, Brian Cristian, deputat şi membru al Comisiei pentru Tineret şi Sport, Victor Negrescu, eurodeputat şi vicepreşedinte al Parlamentului European, Gabriel Onaca, Manager Program Urban Development în cadrul DG Regio, Comisia Europeană, şi Georgiana Mihăilă, expert în administraţie publică, Asociaţia Municipiilor din România.

Din zona organizaţiilor de tineret, educaţie şi societate civilă fac parte Albert Conachi, preşedinte al Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Mihnea Haiduc, preşedinte al Consiliului Naţional al Elevilor, Mihaela Gîrleanu, director executiv al Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României, Ana Mocanu, director executiv Funky Citizens, Simona Musteaţă, coordonator Europe Goes Local România, ANPCDEFP, Irina Petcu, preşedinte şi membru fondator al Asociaţiei EDUMI, Andrei Popescu, facilitator şi consultant în domeniul tineretului, Mădălina Tămaş, Amplify ONG, şi Diana Vaida, lucrător de tineret şi preşedinte al Asociaţiei DEIS.

Juriul este completat de specialişti din domenii conexe dezvoltării comunitare şi colaborării intersectoriale: Adorján Jakab, vicepreşedinte executiv responsabil pentru organizaţii teritoriale, UDMR, Ioana Mârzac-Sigarteu, Communications & CC Manager, Samsung Electronics România, Alecsandra Ecard, arbitru general de nataţie şi Sports Manager, Cătălina Raţă, director executiv UiPath Foundation, şi Livia Stan, Policy and Market Access Director, MSD România.

24 de tineri, parte din Youth Voice

Ediţia 2028 vine cu o componentă nouă în procesul de selecţie: Youth Voice, un juriu format exclusiv din tineri, care contribuie direct la evaluarea oraşelor candidate.

Youth Voice reuneşte 24 de tineri cu vârste între 14 şi 29 de ani, din toate regiunile ţării, iar evaluarea lor reprezintă 21% din punctajul final. Membrii Youth Voice analizează partea din dosarele de candidatură redactată special pentru ei, precum şi rezumatul video al fiecărei candidaturi. Prin aceste atribuţii, tinerii devin parte a procesului de selecţie.

Tinerii selectaţi provin din Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Piteşti, Oradea, Murfatlar, Horezu, Baia Mare, Otopeni, Topliţa, Suceava, Mediaş, Galaţi, Timişoara şi Cluj-Napoca. Cele mai numeroase reprezentări sunt din Bucureşti, Iaşi, Constanţa şi Ploieşti, însă toate regiunile de dezvoltare sunt prezente în componenţa Youth Voice. Media de vârstă a juriului este de aproximativ 20 de ani, iar structura sa aduce în procesul de selecţie perspective din localităţi mari, medii şi mici, din mai multe zone ale ţării.

„Youth Voice completează procesul de evaluare cu perspectiva tinerilor, care este esenţială. Astfel, oraşele candidate vor fi analizate nu doar din punctul de vedere al structurii programului, ci şi din perspectiva relevanţei acestuia pentru generaţia căreia i se adresează. Este important ca propunerile să fie clare, accesibile şi conectate la nevoile reale ale tinerilor”, a subliniat Rafael Barac Bologa, manager al programului Capitala Tineretului din România şi preşedinte al Consiliului Tineretului din România.

Capitala Tineretului din România este un program-cadru de tineret care sprijină oraşele în dezvoltarea unor comunităţi mai prietenoase pentru tineri, prin participare, dialog şi colaborare între administraţie, organizaţii şi comunitate. Programul urmăreşte mobilizarea resurselor locale şi dezvoltarea unor politici, programe şi iniţiative care răspund nevoilor reale ale tinerilor.

Programul funcţionează pe principii similare iniţiativei European Youth Capital şi este gestionat de o structură de guvernanţă formată din Consiliul Tineretului din România, Federaţia Tinerilor din Cluj, Grupul PONT şi Banca Comercială Română.