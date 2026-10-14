Conferința internațională este organizată de eurodeputații AUR Adrian Axinia, Georgiana Teodorescu și Gheorghe Piperea.

La eveniment sunt așteptați eurodeputați din grupul ECR, politicieni din mai multe state membre ale Uniunii Europene, profesori universitari și experți în drept constituțional.

Un flashmob/protest în sprijinul lui Călin Georgescu este în desfășurare în fața Parlamentului European.

„În 35 de țări s-au organizat proteste de susținere cu domnul Călin Georgescu care, în opinia noastră, este un deținut politic. Singura lui vină este că a câștigat niște alegeri. Orice om care se pricepe la drept spune că nu trebuie ținut în arest pentru o chestie care s-a întâmplat în 2021, care nici nu ar fi fost cercetată dacă domnul Călin Georgescu nu ar fi câștigat alegerile în 2024. E un mesaj de susținere și de alertare a instituțiilor europene sau măcar a părții din instituțiile europene care încă mai cred în democrație”, a precizat George Simion.