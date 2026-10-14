Într-o scrisoare deschisă adresată șefului statului, Parlamentului, Guvernului interimar, premierului desemnat și conducerilor partidelor parlamentare, președintele organizației, Cezar Irimia, atrage atenția asupra consecințelor pe care insuficiența fondurilor le-ar putea avea asupra pacienților cronici și a personalului medical, potrivit Agerpres.

„Nu vă mai puneți semnătura pe certificatele de deces ale pacienților din România”, este mesajul transmis de reprezentanții organizației, care susțin că lipsa resurselor financiare riscă să afecteze continuitatea îngrijirilor medicale.

Tratamentele, medicamentele și investigațiile medicale nu pot fi condiționate de disputele politice sau de întârzierile administrative, a evidențiat Alianța Pacienților Cronici din România.

„Nu vorbim despre cifre într-un tabel. Nu vorbim despre simple dispute bugetare și nici despre jocuri de putere. Vorbim despre oameni care depind de medicamente, despre pacienți care au nevoie de investigații periodice, despre tratamente care nu pot fi întrerupte după calendarul crizelor politice și despre medici care sunt puși în situația de a-și face meseria fără resursele necesare. Pacienții au semnalat lipsa fondurilor. Medicii au avertizat asupra dificultăților și riscurilor. (...) Când pacienții spun că nu mai au acces la tratamentele de care depind, iar medicii semnalează că resursele nu mai sunt suficiente pentru asigurarea continuității îngrijirilor, nu mai este loc pentru tăcere și amânări. Este momentul asumării răspunderii și al intervenției urgente”, a mai transmis APCR.

Organizația solicită un plan de intervenție imediată, cu termene și responsabilități clare, astfel încât niciun pacient să nu fie privat de îngrijiri din cauza lipsei resurselor financiare.