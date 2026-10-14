Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede recalcularea creditelor acordate consumatorilor şi raportate la indicele ROBOR, în cazul în care încălcarea legislaţiei în materie de concurenţă a fost constatată printr-o decizie definitivă, iar aceştia au fost prejudiciaţi prin utilizarea unui indice de referinţă denaturat, scrie Agerpres.

Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.

Prevederile legii se aplică contractelor de credit în derulare, inclusiv celor care au fost acordate înainte de 2 mai 2019, în cadrul cărora rata dobânzii variabile a fost calculată, integral sau în parte, prin raportare la indicele ROBOR.

Dispoziţiile actului normativ se aplică şi contractelor care au încetat anterior, cu respectarea termenului general de prescripţie prevăzut de Codul civil.

"Prezenta lege nu repune în termen şi nu redeschide drepturile de restituire pentru care termenul de prescripţie extinctivă s-a împlinit anterior intrării sale în vigoare", stipulează proiectul.

Potrivit acestuia, instituţiile de credit vor fi obligate să înlăture efectele încălcării constatate, să recalculeze obligaţiile contractuale prin aplicarea indicelui de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) şi să restituie integral prejudiciul dovedit.

"În situaţia în care, ca urmare a unei încălcări a legislaţiei în materie de concurenţă constatate printr-o decizie definitivă, consumatorii de credit au fost prejudiciaţi prin utilizarea unui indice de referinţă denaturat, instituţiile de credit responsabile sunt obligate: să înlăture efectele încălcării constatate cu respectarea termenelor; să recalculeze obligaţiile contractuale prin aplicarea indicelui IRCC (Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor) tuturor contractelor de credit afectate; să restituie integral, în termenele prevăzute, prejudiciul dovedit în urma controlului tuturor debitorilor afectaţi", prevede proiectul adoptat.

În termen de 45 de zile de la data constatării prejudiciului ca urmare a unei anchete derulate de o autoritate competentă, printr-un document administrativ, consumatorii de credit afectaţi pot solicita instituţiei de credit revizuirea contractului prin recalcularea obligaţiilor datorate în funcţie de indicele IRCC.

De la data depunerii solicitării de către debitor, efectele clauzei relative la dobânda variabilă se suspendă până la soluţionarea cererii, pe cale amiabilă sau judecătorească.

Instituţiile de credit au obligaţia ca, în termen de maxim 45 de zile de la primirea solicitării de la debitor, să recalculeze obligaţiile datorate de acesta prin corectarea erorilor, în funcţie de indicele IRCC.

În termen de maxim 30 de zile de la data depunerii solicitării debitorului, creditorul financiar este obligat să soluţioneze solicitările, să finalizeze recalcularea obligaţiilor de plată în funcţie de indicele IRCC şi să transmită consumatorului o propunere de revizuire a contractului.

Propunerea de revizuire se va transmite în scris către solicitant şi va cuprinde prezentarea detaliată a recalculării obligaţiilor de plată ale debitorului în funcţie de indicele IRCC, cu evidenţierea clară a prejudiciului total generat de practica anticoncurenţială.

Cu privire la propunerea de revizuire transmisă de bancă, debitorul trebuie să îşi exprime consimţământul, inclusiv cu privire la modificările introduse prin efectul legii.

Consumatorii de credit pot formula întrebări suplimentare cu privire la recalcularea efectuată şi transmisă de instituţia de credit, la care banca va formula răspunsuri în interiorul termenului prevăzut de 30 de zile.

În lipsa unui acord scris transmis de debitor, procedura de compensare financiară a consumatorului de credit prejudiciat se suspendă, consumatorul de credit având posibilitatea de a acţiona în instanţă instituţia de credit în vederea recalculării obligaţiilor de plată, respectiv a recuperării prejudiciului.

Pentru a deveni lege, proiectul trebuie adoptat și de Camera Deputaților

În cazul în care debitorul optează pentru recuperarea prejudiciului în instanţă, pe perioada desfăşurării procesului, clauza relativă la dobânda variabilă va fi suspendată.

De asemenea, în situaţia în care debitorul acceptă recalcularea, în termen de 15 zile de la data transmiterii acordului în scris de către debitor cu privire la propunerea transmisă de bancă, instituţia de credit este obligată să efectueze plata sumelor datorate.

Proiectul mai prevede amenzi pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege, nesoluţionarea cererilor în termen, necomunicarea documentelor necesare şi neplata sumelor acceptate în scris de consumator. Sancţiunile sunt cuprinse între 10.000 şi 50.000 de lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege, între 20.000 şi 100.000 de lei pentru nesoluţionarea cererilor sau necomunicarea documentelor şi între 50.000 şi 100.000 de lei pentru neplata la termen a sumelor acceptate de consumator.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor vor reveni reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Odată cu aplicarea sancţiunii, agentul constatator dispune îndeplinirea obligaţiei încălcate într-un termen de cel mult 30 de zile, iar amenda se individualizează în funcţie de gravitatea şi durata faptei, numărul consumatorilor afectaţi, valoarea sumelor neachitate şi conduita creditorului pentru înlăturarea consecinţelor.

Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În vederea stabilirii efective a prejudiciului, recalcularea dobânzii datorate de consumatorul de credit se efectuează în funcţie de indicele IRCC, începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2019, respectiv 2 mai 2019, pentru întreaga perioadă în care, în executarea contractului de credit, dobânda variabilă a fost calculată prin raportarea la indicele ROBOR.

Senatul este primul for legislativ sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.