Timp de 40 de zile, aceștia sunt îndemnați să respecte rânduielile postului, să se roage mai mult și să acorde o atenție deosebită faptelor bune. În acest interval există și mai multe zile în care este permis consumul de pește, potrivit calendarului ortodox.

Cât durează Postul Crăciunului în 2026 și când se încheie

Postul Crăciunului a început duminică, 15 noiembrie 2026, și se va încheia joi, 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului. Perioada are o durată de 40 de zile și este unul dintre cele patru mari posturi rânduite de Biserica Ortodoxă, fiind dedicată pregătirii pentru sărbătoarea Crăciunului, celebrată pe 25 decembrie.

Înainte de începerea postului, sâmbătă, 14 noiembrie, a fost Lăsatul secului, ultima zi în care credincioșii au putut consuma alimente de dulce, precum carne, ouă și produse lactate, înainte de intrarea în această perioadă de înfrânare.

Postul Nașterii Domnului este cunoscut și sub denumirea de Postul Crăciunului și este considerat mai puțin aspru decât Postul Paștelui, în special datorită zilelor în care există dezlegare la pește.

Cele 40 de zile au o semnificație aparte în tradiția creștină. Ele amintesc de postul prorocului Moise de pe Muntele Sinai, înainte de primirea Tablelor Legii, dar și de perioada de așteptare a venirii Mântuitorului.

Rânduiala celor 40 de zile a fost stabilită în anul 1166, la un sinod desfășurat la Constantinopol, sub conducerea Patriarhului Luca Hrisoverghi. Până atunci, creștinii respectau perioade diferite de post înaintea sărbătorii Nașterii Domnului.

Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026

Pe parcursul Postului Crăciunului există mai multe zile în care credincioșii pot consuma pește, potrivit calendarului bisericesc. În 2026 sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește, distribuite în lunile noiembrie și decembrie.

Prima zi în care este permis consumul de pește este 21 noiembrie, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Vovidenia. Ultima dezlegare este pe 19 decembrie, cu câteva zile înainte de Ajunul Crăciunului.

Calendarul dezlegărilor la pește pentru Postul Crăciunului 2026 este următorul:

În luna noiembrie:

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;

22 noiembrie;

23 noiembrie;

28 noiembrie;

29 noiembrie;

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

În luna decembrie:

1 decembrie;

3 decembrie;

5 decembrie;

6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae;

7 decembrie;

12 decembrie – Sfântul Ierarh Spiridon;

13 decembrie;

19 decembrie.

Dezlegarea la pește nu înseamnă întreruperea postului, ci doar permisiunea de a introduce acest aliment în meniu, fără a renunța la celelalte restricții alimentare. În funcție de zi, calendarul bisericesc prevede și dezlegări la vin și untdelemn.

Ce alimente nu se consumă în Postul Crăciunului

În zilele obișnuite de post, credincioșii care respectă rânduielile alimentare ale Bisericii Ortodoxe trebuie să renunțe la produsele de origine animală. Printre acestea se numără carnea, ouăle și lactatele, inclusiv laptele, brânza, cașcavalul, iaurtul, smântâna și untul.

Restricțiile se aplică și preparatelor care au în compoziție astfel de ingrediente. De exemplu, mezelurile, produsele de patiserie, unele dulciuri, biscuiții sau sosurile pot conține lapte, unt ori ouă, chiar dacă aceste ingrediente nu sunt întotdeauna evidente la prima vedere.

Există însă numeroase alternative pentru cei care aleg să țină post. Legumele, fructele, cartofii, orezul, fasolea, lintea, năutul și ciupercile pot fi folosite pentru prepararea unor mese variate. De asemenea, sunt permise cerealele, nucile și semințele, iar peștele poate fi consumat în zilele în care există dezlegare.

Uleiul și vinul sunt, la rândul lor, permise în anumite zile, în funcție de indicațiile calendarului ortodox.

Ultima zi de post este 24 decembrie, Ajunul Crăciunului. În această zi, tradiția bisericească prevede o rânduială mai aspră, iar unii credincioși aleg să nu mănânce până seara sau să respecte un post negru. Din 25 decembrie, odată cu sărbătoarea Nașterii Domnului, perioada de post se încheie.