Există câteva metode de a te bucura de ele chiar și atunci când nu le găsești proaspete. Fiecare metodă de conservare păstrează anumite caracteristici ale verdețurilor, dar presupune și pierderea altora. Uscarea, conservarea în sare sau oțet și congelarea acționează diferit asupra plantelor, păstrând anumite proprietăți și oferind moduri distincte de utilizare în bucătărie. În funcție de metoda aleasă, poți folosi mai ales semințele, frunzele sau florile plantei, fiecare fiind potrivită pentru anumite preparate.

Cum păstrezi pătrunjelul și mărarul proaspete pentru iarnă

Ca să păstrezi pătrunjelul și mărarul proaspete pentru iarnă, urmează această metodă de păstrare în sare. Iată cum se face:

Ingrediente

• 225 g de mărar sau pătrunjel

• 170 g de sare de mare grunjoasă

Mod de preparare

Spală bine verdețurile și lasă-le să se usuce complet. Desprinde frunzele de pe tulpini și toacă-le grosier cu un cuțit. Evită să folosești robotul de bucătărie, deoarece le poate transforma într-o pastă. Pune verdețurile într-un bol și adaugă sarea. Amestecă ingredientele cu mâinile curate până când sunt bine omogenizate.

Pune amestecul într-un borcan de aproximativ un litru, închide-l cu un capac și păstrează-l în frigider. Timp de o săptămână, agită bine borcanul în fiecare zi pentru ca verdețurile și sarea să se combine.

La sfârșitul săptămânii, volumul amestecului ar trebui să se reducă aproximativ la jumătate.

Transferă sarea aromatizată într-un borcan de aproximativ 500 ml și închide-l ermetic. Se păstrează în frigider pe termen nelimitat.

Cum congelezi corect verdețurile ca să își păstreze aroma

Verdețurile se congelează foarte bine, iar această metodă este potrivită pentru păstrarea lor pe termen lung. Iată cum poți proceda:

• spală verdețurile;

• toacă-le mărunt;

• împarte-le în porții (de exemplu, câte 3-4 linguri);

• pune-le în pungi pentru congelator.

Această metodă te ajută să economisești timp. Scoți pur și simplu o porție din congelator și adaugi verdețurile direct în supă, sos sau tigaie, fără să mai fie nevoie să le speli sau să le toci.

Verdețurile păstrate în pungi pentru congelator ocupă foarte puțin spațiu, își păstrează flexibilitatea și nu permit transferul mirosurilor către alte alimente. Nu uita să scrii pe fiecare pungă numele verdețurilor și data congelării. Chiar dacă în mod normal le recunoști ușor, verdețurile tocate și congelate pot fi surprinzător de greu de deosebit.

Cum usuci verdețurile pentru a le folosi în sezonul rece

Există mai multe metode prin care poți usca verdețurile: într-un coș, legate în buchețele și atârnate sau cu ajutorul unui deshidrator. Unele plante aromatice, precum oregano, salvia și cimbrul, se usucă ușor la aer. Totuși, plantele cu frunze groase și cărnoase, precum busuiocul și pătrunjelul, se usucă mai bine într-un deshidrator.

Metoda tradițională, care presupune legarea unor buchețele mici de plante aromatice cu o sfoară și atârnarea lor într-un loc întunecos și bine aerisit, funcționează în continuare pentru majoritatea plantelor cu frunze și a florilor.

Spală bine verdețurile sub un jet de apă rece, apoi întinde-le la soare pentru a se ofili ușor și a se usca la suprafață. Leagă-le în buchețele și atârnă-le. După ce s-au uscat complet, desprinde frunzele de pe tulpini și păstrează-le într-un borcan închis ermetic.

Pentru a usca o cantitate mare de plante folosite la prepararea ceaiurilor și în scop medicinal, desprinde frunzele sau grupurile de flori de pe tulpini. Întinde-le într-un singur strat, pe o pânză subțire de bumbac, apoi prinde cele patru colțuri ale acesteia într-un loc înalt, bine ventilat și cald.

Când frunzele devin suficient de uscate încât să se sfărâme ușor, strânge-le într-o pungă groasă de hârtie și zdrobește-le. La final, depozitează-le în borcane de sticlă, într-un loc uscat și întunecos.

Greșeli de evitat atunci când depozitezi verdețurile pentru iarnă

Prima greșeală pe care o fac mulți oameni atunci când încearcă să păstreze verdețurile proaspete este să creadă că există o singură metodă potrivită pentru toate plantele aromatice. Deși au câteva caracteristici comune, verdețurile nu sunt identice. Ele se împart în două categorii distincte, care nu pot fi păstrate întotdeauna în același mod.

Plantele aromatice cu frunze delicate, precum busuiocul, coriandrul și pătrunjelul, sunt cunoscute drept verdețuri fragede. Au o durată de păstrare mai scurtă și se ofilesc sau se alterează mai ușor dacă nu sunt depozitate corect. Sunt sensibile la lumină și căldură, așa că este important să le păstrezi la rece și ferite de razele directe ale soarelui.

În schimb, plantele aromatice cu tulpini lemnoase sau frunze mai rezistente pot suporta mai bine anumite condiții de păstrare. Cimbrul, rozmarinul și oregano pot rezista până la două săptămâni în frigider, mai ales dacă sunt învelite într-un prosop de hârtie umed. Aceste plante au nevoie de puțină umiditate pentru a-și menține prospețimea.

Indiferent de tipul de verdețuri pe care îl ai, este important să păstrezi plantele aromatice separat. Chiar dacă îți plac aromele tuturor verdețurilor pe care le cumperi, depozitarea lor împreună poate face ca una dintre plante să o domine pe cealaltă în privința gustului. Astfel, un preparat pe care vrei să îl aromatizezi cu tarhon poate ajunge să aibă mai degrabă gust de cimbru. Tratează fiecare plantă aromatică drept un ingredient separat și păstreaz-o individual în frigider, pentru ca aromele să nu se amestece.

Congelezi verdețurile proaspete fără să le pregătești în prealabil

Atunci când cauți metode de păstrare a verdețurilor proaspete, unul dintre sfaturile întâlnite frecvent este să le congelezi imediat după ce le cumperi. Astfel, nu se alterează înainte să apuci să le folosești. Este o metodă eficientă, dar plantele aromatice au nevoie de puțină pregătire înainte de a ajunge în congelator.

Verdețurile cumpărate din supermarket sau culese din grădină au un conținut ridicat de apă, în special cele fragede, precum busuiocul și pătrunjelul. Dacă le congelezi direct în punga subțire de plastic în care le-ai cumpărat, pe suprafața frunzelor se pot forma cristale de gheață. Acestea pot deteriora structura delicată a celulelor vegetale. După decongelare, în loc să obții verdețuri aromate și cu o culoare intensă, te poți trezi cu o masă moale și apoasă.

Pentru a preveni formarea cristalelor de gheață, păstrează verdețurile într-un recipient din plastic sau sticlă, potrivit pentru congelator și închis ermetic. Dacă nu ai suficient spațiu, le poți înveli strâns într-o bucată de pânză sau într-o pungă de plastic, pe care să o închizi bine pentru a proteja frunzele.

Trebuie sau nu spălate înainte de congelare

Verdețurile ar trebui spălate înainte să le congelezi. Clătește verdețurile sub un jet de apă rece, apoi scutură-le pentru a îndepărta excesul de apă. Congelează-le într-o pungă cu fermoar, specială pentru congelator.