„Suntem cu adevărat pe cale să scriem istoria", a declarat preşedintele american în deschiderea întâlnirii de la Shenzen.

El a subliniat, în declaraţii scurte, că va discuta despre Războiul din Ucraina cu omologii săi şi a estimat că cele trei puteri se află într-o „poziţie unică" în vederea reducerii numărului de arme nucleare în lume.

Trump, Putin și Xi au vorbit despre pacea mondială

„Întâlnirea, pentru prima oară în Istorie, a liderilor chinez, rus şi american îmbracă o importanţă fondatoare", a declarat, în sensul lui Trump, colegul său chinez, apreciind că cei trei trebuie să „apere împreună pacea mondială", potrivit televiziunii de stat.

Vladimir Putin a subliniat, la rândul său, „responsabilitatea comună" a Moscovei, Beijingului şi Washingtonului faţă de pacea naţională.

Cei trei lideri s-au întâlnit într-o reşedinţă într-un Shenzen verde, un "tehnopolis" în sudul Chinei, care a găzduit miercuri şi joi liderii celor 21 de ţări membre ale Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Formatul şi conţinutul acestei întâlniri fără precedent au rămas obscure până în ultimul moment.

Xi s-a limitat să indice că este vorba despre discutarea „păcii mondiale" şi "stabilităţii strategice în relaţiile dintre marile puteri".

Summitul a readus în discuție Conferința de la Ialta

Întâlnirea tripartită a provocat paralele cu Conferinţa de la Ialta din 1945, la care au participat liderii american, britanic şi sovietic de la acea vreme, care a pus bazele dominaţiei sovietice în Europa de est şi a trasat viitoarele linii ale frontului Războiului Rece.

Pentru China, ea constituie o ocazie de a poza ca actor de neocolit în marile afaceri mondiale.

Donald Trump caută, la rândul său, să facă să se uite, prin câştiguri diplomatice, înfrângerea taberei sale în alegerile americane de la jumătate de mandat.

Putin, în ceea ce-l priveşte, poate arăta imaginea unei Rusii primite ca un egal de către primele două mari puteri mondiale, în pofida sancţiunilor economice occidentale, pe care le-a catalogat miercuri drept ineficiente şi aparţinând „trecutului".

Cei trei lideri urmăresc obiective diferite

Pentru prima oară de la ofensiva rusă în Ucraina, în februarie 2022, Vladimir Putin s-a trezit miercuri seara şi joi dimineaţa în fotografia de familie a unui eveniment diplomatic important al liderilor din Occident alţii decât Statele Unite, şi anume ai Canadei, Australiei şi Japoniei.

Întâlnirea sa cu omologul său american joi, înaintea summitului tripartit, a fost totodată prima sa întâlnire substanţială cu el de la summitul din august 2025 în Alaska, care nu a condus la niciun rezultat.

Trump i-a copleşit pe Putin şi Xi cu expresii de prietenie. El l-a catalogat pe preşedintele rus drept un „prieten".

„Întreţinem o relaţie excelentă de mulţi ani, ne cunoaştem de mult timp şi cred că se pot desfăşura multe lucruri formidabile", a declarat Trump, potrivit unei înregistrări video oficiale, difuzată de Kremlin.

Referitor la gazda sa chineză, „preşedintele Xi şi cu mine am legat o relaţie personală excepţională", a dat el asigurări.

Xi s-a dus personal să-l primească la coborârea din avion, miercuri, ceea ce nu a făcut niciun lider chinez înaintea sa în privinţa unui lider străin de zeci de ani.

Summitul, care a umbrit summitul APEC, s-a desfăşurat în timp ce ofensiva rusă în Ucraina se apropie de împlinirea a cinci ani, fără perspectiva unei soluţii rapide.

Cei trei lideri urmăresc obiective diferite

„Încercăm amândoi să ajutăm în contextul războiului dintre Rusia şi Ucraina. Vreau ca el să se încheie şi cred cu adevărat că vorbesc în numele amândurora asupra acestui punct", a declarat Trump în timpul reuniunii bilaterale cu Xi.

China şi-a proclamat mereu neutralitatea în acest conflict.

Europenii, îngrijoraţi de apropierea între Trump şi Putin, sunt absenţi.

Ei au obţinut să fie incluşi la negocieri angajate între ruşi şi ucraineni, mediate de către americani, iar cei doi emisari ai Casei Albe sunt aşteptaţi joi la o întâlnire a aliaţilor Kievului, la Berlin.

Trump s-a împotmolit în Războiul din Iran, cu consecinţele sale asupra aprovizionării cu petrol şi preţurilor în întreaga lume.

Tensiunile comerciale persistă, în pofida unui armistiţiu încheiat în octombrie 2022 între Washington şi Beijing, dar care expiră în ianuarie 2027.

China şi Statele Unite rămân angajate într-o competiţie strategică şi tehnologică.

Tensiunile internaționale persistă între marile puteri

Progresele inteligenţei artificiale (AI) provoacă tot atâtea aşteptări câte îngrijorări internaţionale.

Întrebat despre ce aşteaptă de la summitul trilateral de joi, Trump a declarat mai înainte la postul de televiziune Fox News că a obţinut „deja marele titlu" de presă aşteptat, prin primirea cu mare pompă pe care i-a rezervat-o cu o zi înainte omologul său chinez.

„Este o mare victorie pentru noi. Este o mare victorie şi pentru China", a declarat preşedintele american, cu riscul de a consolida suspiciuni potrivit cărora încearcă să obţină mai degrabă un efect de imagine decât de substanţă.

Trump, Putin şi Xi au pozat mai înainte împreună la o fotografie de grup cu liderii din regiunea Asia-Pacific.

Donald Trump s-a aşezat la stânga lui Xi Jinping, iar Vladimir Putin la dreapta preşedintelui chinez în „fotografia de familie" a liderilor APEC, care au purtat eşarfe, unii albastre, alţii roşii.

În sesiunea plenară a APEC de joi dimineaţa, Trump şi-a reafirmat opoziţia faţă de „orice formă de reglementare mondială" a inteligenţei artificiale (AI), în faţa liderilor, împărţiţi în această problemă.

Gazda sa, Xi Jinping, a cerut ca AI să rămână „mereu sub controlul uman".