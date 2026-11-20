„Trilogia confruntărilor se încheie în această seară. La finalul bătăliei, fiecare echipă va număra o armată de 9 concurenți: 7 învingători din dueluri și 2 salvați de pe frontul confruntărilor”, va explica Pavel Bartoș. Miza este uriașă – doar cei care vor reuși să impresioneze prin voce, emoție și originalitate vor obține un loc în etapa următoare a competiției.

Confruntările vor aduce interpretări care vor ridica publicul în picioare și îi vor emoționa pe antrenori: „M-am îndrăgostit de duetul ăsta”, va spune Irina Rimes, iar Theo Rose va dezvălui că interpretarea concurenților din echipa lui Tudor i-a adus lacrimi în ochi: „Mi-au dat lacrimile de mai multe ori”.

Iar momentele de pe scenă nu vor înceta să surprindă: „Muzica aduce oamenii împreună și are puterea magică de a ne face să simțim cu adevărat, să ne întoarcem la emoțiile noastre”, va spune Smiley, într-un mesaj care surprinde perfect spiritul unei seri în care muzica va fi mai mult decât o competiție.

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