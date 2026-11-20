În mesajul transmis la începutul ședinței de Guvern, șeful Executivului a amintit că, în prima lună de la instalare, Guvernul a realizat rectificarea bugetară și a asigurat fondurile necesare pentru plata pensiilor, serviciilor sociale, sănătății și celorlalte servicii publice esențiale.

Unul dintre obiectivele anunțate vizează reforma administrației locale. Ministerul Dezvoltării a pregătit un act normativ care stabilește cadrul pentru comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Potrivit premierului, peste 420 de comune ar urma să beneficieze de sprijin și stimulente pentru a participa la acest proces.

Documentul va fi publicat vineri în procedură de transparență decizională. Niculescu a descris inițiativa drept primul pas concret pentru reforma administrativă a țării, după 35 de ani, precizând că reorganizarea trebuie să permită furnizarea unor servicii publice mai bune, la costuri mai mici, fără afectarea tradițiilor, identității și istoriei comunităților locale.

Premierul a anunțat și constituirea unui comitet interministerial pentru analiza și coordonarea reformelor administrației centrale și ale companiilor de stat. Structura va fi prezidată de Luca Niculescu și va include vicepremierul Marian Neacșu. Aceasta va stabili un calendar de acțiuni și măsuri concrete pentru comasarea și reorganizarea instituțiilor din administrația centrală, precum și a companiilor aflate în proprietatea statului.

Guvernul pregătește măsuri pentru aprovizionarea cu energie și gaze în timpul iernii

Un alt subiect abordat de premier a fost securitatea energetică. Niculescu a anunțat că, începând de joi, funcționează un Task-Force coordonat de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, care va analiza măsuri pe termen scurt, mediu și lung pentru asigurarea aprovizionării cu energie și gaze naturale în timpul iernii.

Măsurile vor viza atât cetățenii, cât și marii consumatori industriali, în condițiile în care, potrivit premierului, dezvoltarea proiectelor de investiții și a întregii societăți depinde de accesul la energie.

În ceea ce privește relația cu mediul de afaceri, șeful Guvernului a vorbit despre necesitatea unor reguli mai clare și mai simple, precum și despre predictibilitate pentru investitorii români și străini. Totodată, la solicitarea a opt confederații patronale, Executivul a decis prelungirea până la sfârșitul anului a termenului de depunere a proiectelor în schema de susținere a industriei, gestionată de Ministerul Finanțelor.