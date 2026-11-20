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Deputatul USR Radu Miruță va susține astăzi, la ora 12:30, o conferință de presă la sediul USR Gorj.

În perioada 2 iunie 2022 – 22 ianuarie 2023, Radu-Dinel Miruță a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA), prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANI.

ANI indică drept prevederi legale încălcate articolul 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu articolul 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

Radu Miruță are posibilitatea să atace raportul la Curtea de Apel și, ulterior, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Dacă nu contestă raportul, acesta rămâne definitiv, iar Radu Miruță își pierde actualul mandat de deputat, au declarat surse pentru Știrile Pro Tv.

Reacția lui Radu Miruță

La solicitarea Știrilor Pro TV, Radu Miruță a catalogat decizia ANI drept «ridicolă», susținând că Agenția însăși i-ar fi confirmat că se află în legalitate.

El a precizat că, în 2022, a primit din partea ANI un răspuns scris prin care i se comunica faptul că poate realiza expertiza judiciară pentru care este declarat acum în incompatibilitate.

Drept dovadă, Radu Miruță a pus la dispoziția Știrilor Pro TV două documente care conțin răspunsul transmis de ANI în 2022.