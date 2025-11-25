Reguli de bune maniere în timpul zborului cu avionul. Ce nu ar trebui să porți niciodată atunci când călătorești

Stiri Diverse
25-11-2025 | 10:03
aeroport berlin
Getty

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, le transmite pasagerilor să evite purtarea pijamalelor în avion, relatează Fox News.

autor
Mihaela Ivăncică

Luni, la Aeroportul Newark din New Jersey, Duffy a spus că a observat „o degradare a civilității” printre călătorii aerieni și a lansat o „campanie pentru civilitate” menită să încurajeze amabilitatea și răbdarea în perioada aglomerată a sărbătorilor.

El le-a sugerat pasagerilor să îi salute pe piloți și însoțitorii de zbor cu „vă rog” și „mulțumesc” și să se îmbrace într-un mod respectuos.

„Fie că e vorba de blugi și o cămașă decentă, încurajez oamenii să se îmbrace puțin mai elegant, ceea ce ne ajută să ne comportăm mai bine. Să încercăm să nu purtăm papuci sau pijamale la aeroport. Cred că este ceva pozitiv, a declarat Duffy.

Secretarul a mai recomandat pasagerilor să ofere ajutor celor care întâmpină dificultăți în a-și depozita bagajele în compartimentele de deasupra scaunelor, ca un gest de curtoazie și civilitate.

Citește și
aeroport vilnius
Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident

„Reintroducerea civilității îmbunătățește experiența de călătorie pentru toată lumea”, a adăugat el într-un interviu pentru FOX Business.

Campania survine după o creștere de 400% a incidentelor la bord din 2019, de la comportamente perturbatoare până la acte de violență, potrivit datelor Administrației Federale a Aviației (FAA).

Aproape unul din cinci însoțitori de zbor a raportat implicarea într-un incident fizic în 2021, iar cazurile de pasageri neascultători din 2024 au rămas peste nivelurile pre-pandemie, conform datelor FAA și sindicatelor.

Etichetă și ținută la aeroport

Diane Gottsman, expertă în etichetă și fondatoare a Protocol School of Texas, spune că problema ținutei la aeroport ține mai mult de curtoazie decât de modă.

„Pijamalele ar trebui rezervate pentru intimitatea propriei case sau a camerei de hotel, unde oamenii se relaxează, nu într-un spațiu public”, a explicat Gottsman pentru Fox News Digital.

Ea a adăugat că este posibil să alegi haine „confortabile, practice și potrivite pentru spațiile publice.”

Unii experți consideră că popularizarea pijamalelor la aeroport se datorează culturii celebrităților. Vedetele au fost surprinse purtând haine „de relaxare” în terminale, transformând spațiul public într-o prelungire a propriilor sufragerii.

Ed Sheeran a fost fotografiat în 2015 pe Aeroportul Internațional Los Angeles purtând pantaloni de tip pijama, iar recent Rihanna a fost văzută purtând pijamale de mătase în public.

Jacqueline Whitmore, fostă stewardesă și fondatoare a Școlii de Protocol din Palm Beach, Florida, a declarat pentru Fox News Digital că modul în care ne îmbrăcăm are un impact direct asupra comportamentului nostru.

„Modul în care ne îmbrăcăm ne influențează cum ne simțim, cum ne comportăm și chiar cum reacționează ceilalți față de noi”, a spus Whitmore. „Când ne facem timp să ne îmbrăcăm cu intenție, ne purtăm natural cu mai multă încredere și respect de sine.”

Experta face referire la conceptul de encolothed cognition, care sugerează că ceea ce purtăm ne influențează atât percepția celor din jur, cât și modul în care ne vedem pe noi înșine. Deși ținuta nu definește caracterul, Whitmore a subliniat că „oamenii care fac efortul să se prezinte bine demonstrează adesea același nivel de grijă și în comportamentul lor.”

„Când suntem intenționați în privința aspectului nostru, suntem mai predispuși să fim atenți și la manierele noastre”, a adăugat ea.

Whitmore recomandă ca pijamalele și papucii să rămână în dormitor, menționând însă că „șlapii și pantalonii scurți sunt totuși mai acceptabili decât pijamalele”. Copiii primesc, însă, „puțin mai multă indulgență”, mai ales în cazul zborurilor peste noapte.

Experții subliniază că îmbrăcămintea pentru călătorie nu are legătură cu formalitatea sau statutul social.

„Nu are nicio legătură cu statutul social și totul ține de respectul pe care ni-l arătăm nouă înșine și celorlalți”, a declarat Gottsman.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești false. Cum au obținut documentele pentru a putea intra în UE

Sursa: Fox News

Etichete: aeroport, pijamale,

Dată publicare: 25-11-2025 10:03

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Două avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York: „Cu toţii am simţit o lovitură”
Stiri externe
Două avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York: „Cu toţii am simţit o lovitură”

Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York vineri, în timp ce aeroportul se confrunta cu întârzieri intense cauzate de condiţiile meteorologice şi de lipsa personalului din cauza shutdown, scrie The New York Post.

Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident
Stiri externe
Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident

Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius şi punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spaţiul său aerian.

FBI a descoperit un turn de vânătoare vizavi de un aeroport din Florida, cu vedere spre locul de unde Trump coboară din avion
Stiri externe
FBI a descoperit un turn de vânătoare vizavi de un aeroport din Florida, cu vedere spre locul de unde Trump coboară din avion

În apropierea aeroportului Palm Beach din Florida, agenții Serviciilor Secrete au găsit un „turn de vânătoare suspect” cu vedere la zona în care președintele debarcă din Air Force One au relatat Fox News și NBC News.

SRI explică regulile pentru transportul lichidelor la zborurile din România. Care sunt condițiile pe fiecare aeroport
Stiri Diverse
SRI explică regulile pentru transportul lichidelor la zborurile din România. Care sunt condițiile pe fiecare aeroport

Serviciul Român de Informaţii (SRI) atrage atenţia că, în România, condiţiile de transport al lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAG) în bagajul de mână diferă pe aeroporturi, în funcţie de echipamentele de securitate instalate.

Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, întreruptă patru zile. STB introduce linia expres 780
Stiri actuale
Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, întreruptă patru zile. STB introduce linia expres 780

Între 14 și 17 octombrie 2025, trenurile pe tronsonul București Nord – Pajura – Mogoșoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1) nu vor circula în intervalul 09:00 – 14:00, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță.

Recomandări
Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat două drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Noiembrie 2025

50:42

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28