Reguli de bune maniere în timpul zborului cu avionul. Ce nu ar trebui să porți niciodată atunci când călătorești

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, le transmite pasagerilor să evite purtarea pijamalelor în avion, relatează Fox News.

Luni, la Aeroportul Newark din New Jersey, Duffy a spus că a observat „o degradare a civilității” printre călătorii aerieni și a lansat o „campanie pentru civilitate” menită să încurajeze amabilitatea și răbdarea în perioada aglomerată a sărbătorilor.

El le-a sugerat pasagerilor să îi salute pe piloți și însoțitorii de zbor cu „vă rog” și „mulțumesc” și să se îmbrace într-un mod respectuos.

„Fie că e vorba de blugi și o cămașă decentă, încurajez oamenii să se îmbrace puțin mai elegant, ceea ce ne ajută să ne comportăm mai bine. Să încercăm să nu purtăm papuci sau pijamale la aeroport. Cred că este ceva pozitiv”, a declarat Duffy.

Secretarul a mai recomandat pasagerilor să ofere ajutor celor care întâmpină dificultăți în a-și depozita bagajele în compartimentele de deasupra scaunelor, ca un gest de curtoazie și civilitate.

„Reintroducerea civilității îmbunătățește experiența de călătorie pentru toată lumea”, a adăugat el într-un interviu pentru FOX Business.

Campania survine după o creștere de 400% a incidentelor la bord din 2019, de la comportamente perturbatoare până la acte de violență, potrivit datelor Administrației Federale a Aviației (FAA).

Aproape unul din cinci însoțitori de zbor a raportat implicarea într-un incident fizic în 2021, iar cazurile de pasageri neascultători din 2024 au rămas peste nivelurile pre-pandemie, conform datelor FAA și sindicatelor.

Etichetă și ținută la aeroport

Diane Gottsman, expertă în etichetă și fondatoare a Protocol School of Texas, spune că problema ținutei la aeroport ține mai mult de curtoazie decât de modă.

„Pijamalele ar trebui rezervate pentru intimitatea propriei case sau a camerei de hotel, unde oamenii se relaxează, nu într-un spațiu public”, a explicat Gottsman pentru Fox News Digital.

Ea a adăugat că este posibil să alegi haine „confortabile, practice și potrivite pentru spațiile publice.”

Unii experți consideră că popularizarea pijamalelor la aeroport se datorează culturii celebrităților. Vedetele au fost surprinse purtând haine „de relaxare” în terminale, transformând spațiul public într-o prelungire a propriilor sufragerii.

Ed Sheeran a fost fotografiat în 2015 pe Aeroportul Internațional Los Angeles purtând pantaloni de tip pijama, iar recent Rihanna a fost văzută purtând pijamale de mătase în public.

Jacqueline Whitmore, fostă stewardesă și fondatoare a Școlii de Protocol din Palm Beach, Florida, a declarat pentru Fox News Digital că modul în care ne îmbrăcăm are un impact direct asupra comportamentului nostru.

„Modul în care ne îmbrăcăm ne influențează cum ne simțim, cum ne comportăm și chiar cum reacționează ceilalți față de noi”, a spus Whitmore. „Când ne facem timp să ne îmbrăcăm cu intenție, ne purtăm natural cu mai multă încredere și respect de sine.”

Experta face referire la conceptul de encolothed cognition, care sugerează că ceea ce purtăm ne influențează atât percepția celor din jur, cât și modul în care ne vedem pe noi înșine. Deși ținuta nu definește caracterul, Whitmore a subliniat că „oamenii care fac efortul să se prezinte bine demonstrează adesea același nivel de grijă și în comportamentul lor.”

„Când suntem intenționați în privința aspectului nostru, suntem mai predispuși să fim atenți și la manierele noastre”, a adăugat ea.

Whitmore recomandă ca pijamalele și papucii să rămână în dormitor, menționând însă că „șlapii și pantalonii scurți sunt totuși mai acceptabili decât pijamalele”. Copiii primesc, însă, „puțin mai multă indulgență”, mai ales în cazul zborurilor peste noapte.

Experții subliniază că îmbrăcămintea pentru călătorie nu are legătură cu formalitatea sau statutul social.

„Nu are nicio legătură cu statutul social și totul ține de respectul pe care ni-l arătăm nouă înșine și celorlalți”, a declarat Gottsman.

