Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, întreruptă patru zile. STB introduce linia expres 780

Între 14 și 17 octombrie 2025, trenurile pe tronsonul București Nord – Pajura – Mogoșoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1) nu vor circula în intervalul 09:00 – 14:00, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță.

Reluarea circulaţiei să va face zilnic, la ora 14:00, după finalizarea lucrărilor planificate, potrivit sursei citate, scrie Agerpres.

În perioada menţionată, personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF Bucureşti va executa lucrări de întreţinere tehnică şi revizii bianuale la electromecanismele de macaz şi schimbătoarele de cale, conform reglementărilor feroviare, pe linia de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1).

Pe durata intervenţiilor, Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780, care va funcţiona în perioada 14 - 17 octombrie 2025, în intervalul 08:30 - 15:00, cu plecări la 30 de minute de la terminalele "Gara Basarab" şi "Aeroport Henri Coandă".

