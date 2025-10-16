SRI explică regulile pentru transportul lichidelor la zborurile din România. Care sunt condițiile pe fiecare aeroport

Stiri Diverse
16-10-2025 | 12:23
lichide aeroport
Shutterstock

Serviciul Român de Informaţii (SRI) atrage atenţia că, în România, condiţiile de transport al lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAG) în bagajul de mână diferă pe aeroporturi, în funcţie de echipamentele de securitate instalate.

autor
Lorena Mihăilă

Totodată, instituția prezintă condiţiile specifice fiecărui aeroport din ţară.

Potrivit SRI, în categoria „Lichide” sunt incluse lichide, aerosoli şi geluri (LAG), orice amestecuri de lichide/solide şi altele cu o consistenţă similară.

Produsele considerate „lichide”

Atunci când îşi pregătesc bagajul de mână, călătorii sunt sfătuiţi să verifice care produse sunt considerate ”lichide”:

Citește și
aeroport Sibiu
Primul aeroport din România unde nu se vor mai ștampila pașapoartele. Controlul se va face electronic

- Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri etc.

- Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr etc.

- Geluri: Gel de duş, gel de păr, cremă, loţiune, fond de ten, mascara etc.

De asemenea, sunt produse care sunt asimilate LAG: supă, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muştar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete/icre, shake-uri proteice, gem, compot etc.

„Condiţiile de transport al LAG diferă pe aeroporturile din România, în funcţie de echipamentele de securitate instalate”, atrage atenţia SRI, sfătuind călătorii să verifice aceste condiţii specifice pentru aeroportul de unde pleacă.

Condițiile de pe aeroporturile din România

SRI a detaliat care sunt condițiile de transport lichide pe aeroporturile din țară. Astfel:

Aeroporturi cu regula standard 100 ml/pungă 1 litru:

• București „Henri Coandă”

• București Băneasa „Aurel Vlaicu”

• Timișoara „Traian Vuia” (nu e nevoie de pungă resigilabilă)

• Iași

• Craiova (fără pungă resigilabilă)

• Constanța „Mihail Kogălniceanu”

• Bacău „George Enescu”

• Suceava „Ștefan cel Mare”

• Târgu Mureș „Transilvania”

• Oradea

• Brașov – Ghimbav

• Baia Mare „Maramureș”

• Satu Mare

• Arad

• Tulcea „Delta Dunării”

Aeroporturi cu permisiune lichide până la 2 litri în bagajul de mână:

• Cluj-Napoca „Avram Iancu”

• Sibiu

La Cluj și Sibiu, operatorii de securitate pot solicita scoaterea/deschiderea recipientelor pentru verificări.

Vremea azi, 16 octombrie. Se mai încălzește - mai ales în ținuturile sudice: în Lunca Dunării temperaturile ajung la 19 grade

Sursa: News.ro

Etichete: aeroport, SRI, lichide,

Dată publicare: 16-10-2025 12:21

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, întreruptă patru zile. STB introduce linia expres 780
Stiri actuale
Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, întreruptă patru zile. STB introduce linia expres 780

Între 14 și 17 octombrie 2025, trenurile pe tronsonul București Nord – Pajura – Mogoșoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1) nu vor circula în intervalul 09:00 – 14:00, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță.

Primul aeroport din România unde nu se vor mai ștampila pașapoartele. Controlul se va face electronic
Stiri actuale
Primul aeroport din România unde nu se vor mai ștampila pașapoartele. Controlul se va face electronic

Începând de duminică, Aeroportul Sibiu devine primul din România cu control de frontieră electronic prin Sistemul EES, fără ștampilă pe pașaport.

 

Un oficial japonez a fost arestat la coborârea din avion la Paris din cauza a ce se uitase pe laptop în timpul zborului
Stiri externe
Un oficial japonez a fost arestat la coborârea din avion la Paris din cauza a ce se uitase pe laptop în timpul zborului

Un responsabil al Federaţiei japoneze de fotbal a fost arestat pe un aeroport din Paris şi condamnat în Franţa la o pedeapsă cu suspendare de 18 luni după ce a vizionat pornografie infantilă la bordul unui avion, a anunţat marţi o sursă judiciară.

 

Pățania a doi adolescenți din Satu Mare după ce un pilot a observat „un atac laser” pe aeroport
Stiri actuale
Pățania a doi adolescenți din Satu Mare după ce un pilot a observat „un atac laser” pe aeroport

Doi adolescenţi de 14 ani din judeţul Satu Mare au fost sancţionaţi de poliţişti după au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care era în curs de aterizare pe Aeroportul Internaţional Maramureş.

O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce a fost prinsă cu aproape 1,4 kg de droguri în stomac
Stiri externe
O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce a fost prinsă cu aproape 1,4 kg de droguri în stomac

O româncă de 46 de ani a fost arestată pe un aeroport din Italia, după ce controlorii au descoperit că avea ascunse în corpul ei aproape 1,4 kilograme de droguri. Femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic.

Recomandări
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport
Stiri externe
Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) emit de aproape cinci ori mai multe gaze cu efect de seră decât indică cifrele oficiale, potrivit unui nou raport, citat de The Guardian. 

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Octombrie 2025

03:13:06

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28