SRI explică regulile pentru transportul lichidelor la zborurile din România. Care sunt condițiile pe fiecare aeroport

Serviciul Român de Informaţii (SRI) atrage atenţia că, în România, condiţiile de transport al lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAG) în bagajul de mână diferă pe aeroporturi, în funcţie de echipamentele de securitate instalate.

Totodată, instituția prezintă condiţiile specifice fiecărui aeroport din ţară.

Potrivit SRI, în categoria „Lichide” sunt incluse lichide, aerosoli şi geluri (LAG), orice amestecuri de lichide/solide şi altele cu o consistenţă similară.

Produsele considerate „lichide”

Atunci când îşi pregătesc bagajul de mână, călătorii sunt sfătuiţi să verifice care produse sunt considerate ”lichide”:

- Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri etc.

- Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr etc.

- Geluri: Gel de duş, gel de păr, cremă, loţiune, fond de ten, mascara etc.

De asemenea, sunt produse care sunt asimilate LAG: supă, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muştar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete/icre, shake-uri proteice, gem, compot etc.

„Condiţiile de transport al LAG diferă pe aeroporturile din România, în funcţie de echipamentele de securitate instalate”, atrage atenţia SRI, sfătuind călătorii să verifice aceste condiţii specifice pentru aeroportul de unde pleacă.

Condițiile de pe aeroporturile din România

SRI a detaliat care sunt condițiile de transport lichide pe aeroporturile din țară. Astfel:

Aeroporturi cu regula standard 100 ml/pungă 1 litru:

• București „Henri Coandă”

• București Băneasa „Aurel Vlaicu”

• Timișoara „Traian Vuia” (nu e nevoie de pungă resigilabilă)

• Iași

• Craiova (fără pungă resigilabilă)

• Constanța „Mihail Kogălniceanu”

• Bacău „George Enescu”

• Suceava „Ștefan cel Mare”

• Târgu Mureș „Transilvania”

• Oradea

• Brașov – Ghimbav

• Baia Mare „Maramureș”

• Satu Mare

• Arad

• Tulcea „Delta Dunării”

Aeroporturi cu permisiune lichide până la 2 litri în bagajul de mână:

• Cluj-Napoca „Avram Iancu”

• Sibiu

La Cluj și Sibiu, operatorii de securitate pot solicita scoaterea/deschiderea recipientelor pentru verificări.

