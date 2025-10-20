FBI a descoperit un turn de vânătoare vizavi de un aeroport din Florida, cu vedere spre locul de unde Trump coboară din avion

În apropierea aeroportului Palm Beach din Florida, agenții Serviciilor Secrete au găsit un „turn de vânătoare suspect” cu vedere la zona în care președintele debarcă din Air Force One au relatat Fox News și NBC News.

Purtătorul de cuvânt al Serviciilor Secrete, Anthony Guglielmi, a declarat că turnul a fost descoperit în timpul „activităților preliminare de securitate”.

FBI-ul conduce acum ancheta.

Potrivit directorului FBI, Cash Patel, nu a fost încă stabilită nicio legătură specifică între turn și vreo persoană anume.

Potrivit unei surse NBC News familiarizată cu ancheta, turnul este situat vizavi de parcarea aeroportului, unde sunt parcate avioane private, inclusiv avionul personal al lui Trump.

Air Force One (un avion guvernamental) nu este de obicei parcat acolo, dar din cauza construcțiilor recente, a mai fost amplasat acolo și înainte, a adăugat sursa.

O sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru Fox News că turnul pare să fi fost instalat „acum câteva luni”.

Pe 13 iulie 2024, Trump a fost victima unei tentative de asasinat în timpul unui miting electoral în Butler, Pennsylvania.

A fost împușcat, iar glonțul ia trecut pe lângă cap și a suferit o rană la ureche.

Ofițerii Serviciilor Secrete l-au împușcat mortal pe atacator, identificat drept Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani.

Motivele sale sunt necunoscute.

În septembrie același an, lângă un club de golf din Florida unde se afla Donald Trump, Serviciul Secret a observat o țeavă de pușcă în tufișuri și a deschis focul.

Suspectul a fugit și a încercat să scape, dar a fost reținut. El a fost identificat ca fiind Ryan Wesley Routh, în vârstă de 58 de ani. Un juriu l-a găsit ulterior vinovat de tentativa de omor asupra candidatului la președinție. Routh va fi condamnat în decembrie 2025.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













