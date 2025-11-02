Două avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York: „Cu toţii am simţit o lovitură”

02-11-2025 | 12:43
Avioane United Airlines
Getty Images

Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York vineri, în timp ce aeroportul se confrunta cu întârzieri intense cauzate de condiţiile meteorologice şi de lipsa personalului din cauza shutdown, scrie The New York Post.

Claudia Alionescu

Un avion al companiei United Airlines care se întorcea din Orlando, Florida, se îndrepta spre poarta de sosire când a lovit coada unui alt avion United pe pista de rulare, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene.

Avionul lovit, care aştepta să fie taxat pentru călătoria sa către Houston, era staţionar în acel moment.

„Cu toţii am simţit o lovitură în timpul rulării pe pistă, dar nu am ştiut că era vorba de un alt avion până când căpitanul nu a spus asta”, a declarat pentru The Post un pasager, care a refuzat să-şi dezvăluie numele, la câteva momente după coliziune.

Ambele avioane s-au întors la poartă şi toţi pasagerii au fost debarcaţi.

Nu au fost raportate victime printre cei 328 de pasageri şi 15 membri ai echipajului celor două avioane.

Echipele de întreţinere evaluează avionul avariat pentru a depista eventualele defecţiuni apărute în urma coliziunii.

La momentul coliziunii, avionul cu destinaţia Houston avea deja o întârziere de 90 de minute, întârziere care a continuat să crească pe parcursul nopţii.

LaGuardia a interzis zborurile cu câteva ore mai devreme din cauza vânturilor puternice, care au atins viteza de 72 km/h.

Întârzierile la sol au fost în medie de două ore şi 15 minute la LaGuardia, deşi unele avioane au avut întârzieri de până la cinci ore.

Serviciul Naţional de Meteorologie a emis o avertizare de vânt până la miezul nopţii.

Autoritatea Portuară a redirecţionat toate întrebările referitoare la incident către United Airlines.

Potrivit Adminstraţiei Federale a Aviaţiei, aproape 13.000 de controlori de trafic aerian lucrează fără să fie plătiţi de câteva săptămâni, asigurând siguranţa a peste 50.000 de operaţiuni zilnice în cadrul sistemului naţional de spaţiu aerian (NAS).

Pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul săptămânii, creşterea numărului de apeluri pune presiune pe personalul din mai multe facilităţi, ceea ce duce la impacturi pe scară largă în cadrul NAS.

În prezent, jumătate din facilităţile noastre Core 30 se confruntă cu lipsă de personal, iar aproape 80% dintre controlorii de trafic aerian sunt absenţi din facilităţile din zona New York.

După 31 de zile fără salariu, controlorii de trafic aerian se află sub o presiune şi o oboseală imense.

Sursa: News.ro

