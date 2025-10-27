Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident

27-10-2025
aeroport vilnius
Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius şi punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spaţiul său aerian.

Este al patrulea incident de acest gen din această săptămână, relatează Reuters.

Ce conțin baloanele suspecte

Lituania a precizat că baloanele sunt trimise de contrabandişti care transportă ţigări de contrabandă, dar îl acuză şi pe preşedintele Belarusului, Alexander Lukaşenko, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, că nu opreşte această practică.

Traficul aerian la aeroportul din capitală a fost suspendat până la ora 23:40 GMT, iar graniţa cu Belarus rămâne închisă până la reuniunea Comisiei Naţionale de Securitate a Lituaniei, de luni, au declarat oficialii.

Aeroportul din Vilnius a fost închis şi marţi, vineri şi sâmbătă, în această săptămână, precum şi la 5 octombrie, de fiecare dată din cauza baloanelor care au pătruns în spaţiul aerian al capitalei, au declarat autorităţile.

