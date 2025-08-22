Președintele Franței, cancelarul Germaniei și premierul Poloniei, la Chișinău. Campanie agresivă a Rusiei de destabilizare

22-08-2025 | 13:25
macron merz,starmer, tusk
Președintele Franței, cancelarul Germaniei și premierul Poloniei merg pe 27 august la Chișinău pentru a arăta susținerea Uniunii Europene pentru Moldova, țară care este victima unei campanii agresive de destabilizare derulate de Rusia.

Cristian Anton

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk se deplasează la Chişinău miercuri, 27 august, pentru o vizită de sprijin pentru Republica Moldova, care acuză Rusia de tentative de destabilizare, a anunţat vineri preşedinţia franceză, informează AFP.

La invitaţia preşedintei proeuropene Maia Sandu, cei trei lideri vor călători la Chişinău cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenţei Republicii Moldovei pentru a "reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea şi parcursul european al Republicii Moldovei".

Sandu, care a câştigat alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024 şi care sprijină Ucraina, a acuzat Rusia la sfârşitul lunii iulie că a desfăşurat o operaţiune complexă şi coordonată de interferenţă "fără precedent" pentru a atrage Republica Moldova proeuropeană în tabăra sa în perspectiva alegerilor legislative din 28 septembrie.

Moscova vrea să "controleze din toamnă" această ţară, care se învecinează cu Uniunea Europeană (UE) şi Ucraina, prin mecanisme de cumpărare de voturi şi finanţare cu "criptomonede", "100 de milioane de euro" fiind alocaţi în acest scop, a denunţat ea, arătând că în acest demers şi reţeaua de socializare Telegram are o responsabilitate.

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, prima vizită oficială în Republica Moldova ca premier. Ce subiecte vor fi pe agenda de discuții

”Încercări din ce în ce mai lipsite de inhibiție ale Rusiei de a destabiliza Moldova”

Maia Sandu a acuzat cele două forţe principale de opoziţie că exploatează acest plan pentru a o priva de o majoritate parlamentară care ar aduce mai aproape fosta republică sovietică de integrarea în UE.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu se află în frunte în ceea ce priveşte intenţiile de vot (39%) în cel mai recent sondaj de la mijlocul lunii iulie.

În timpul unei întâlniri cu Maia Sandu la Palatul Elysee, la 10 martie, Emmanuel Macron a denunţat "încercările din ce în ce mai lipsite de inhibiţie ale Rusiei de a destabiliza" Republica Moldova şi "instituţiile sale democratice".

Cu acel prilej, Macron şi-a exprimat dorinţa de "a ne consolida în continuare cooperarea pentru a creşte rezistenţa Moldovei la interferenţele străine".

R.Moldova este considerată deosebit de vulnerabilă de către occidentali, de la invazia Rusiei în Ucraina. Frontierele sale recunoscute la nivel internaţional includ Transnistria, o regiune separatistă prorusă, aminteşte AFP. 

Trump a stabilit un termen de evaluare a negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. „Va trebui să adoptăm o altă tactică”

Sursa: Agerpres

