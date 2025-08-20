Guvernul de la Chișinău oferă câte 38.000 de euro moldovenilor din străinătate care se întorc în țară. Cu o singură condiție

Guvernul de la Chișinău oferă câte 38.000 de euro moldovenilor din străinătate care aleg să se întoarcă în țară. Banii sunt oferiți sub formă de granturi pentru dezvoltarea unei afaceri.

Peste un milion de moldoveni locuiesc și lucrează în străinătate, doar 2,9 milioane mai locuind în prezent în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău dorește să schimbe această situație și oferă granturi expatriaților care se întorc în țară și doresc să înceapă sau să dezvolte o afacere, scrie Deutsche Welle.

Populația Moldovei a scăzut dramatic în ultimele decenii. Estimările oficiale din august 2025 plasează populația actuală la doar 2,9 milioane de persoane. Această scădere majoră este în principal rezultatul migrației masive și al unei rate scăzute a natalității.

Se estimează că peste un milion de moldoveni locuiesc și lucrează în străinătate, deoarece simt că pot găsi locuri de muncă mai bune acolo. Iar acest lucru a avut un impact masiv asupra țării.

38.000 de euro de la stat pentru a începe o afacere în Moldova

Guvernul este convins că expatriații care se întorc sunt buni atât pentru economia, cât și pentru societatea Moldovei, deoarece aduc expertiză, experiență și competențe înapoi în țară.

De aceea, guvernul oferă granturi de până la 38.000 de euro moldovenilor care se întorc și doresc să înceapă sau să dezvolte o afacere în țară.

Moldovenii Sergiu Mândru și George Drăgan s-au întors în Moldova după ce au petrecut ani în Italia, respectiv Marea Britanie. Ambii au înființat propriile afaceri și au solicitat granturi în cadrul schemei guvernamentale pentru a se extinde și a face îmbunătățiri.

Povestea lor este prezentată într-un reportaj care poate fi urmărit pe Deutsche Welle.

