Guvernul de la Chișinău oferă câte 38.000 de euro moldovenilor din străinătate care se întorc în țară. Cu o singură condiție

Stiri Diverse
20-08-2025 | 12:14
oameni moldova
Shutterstock

Guvernul de la Chișinău oferă câte 38.000 de euro moldovenilor din străinătate care aleg să se întoarcă în țară. Banii sunt oferiți sub formă de granturi pentru dezvoltarea unei afaceri.

autor
Cristian Anton

Peste un milion de moldoveni locuiesc și lucrează în străinătate, doar 2,9 milioane mai locuind în prezent în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău dorește să schimbe această situație și oferă granturi expatriaților care se întorc în țară și doresc să înceapă sau să dezvolte o afacere, scrie Deutsche Welle.

Populația Moldovei a scăzut dramatic în ultimele decenii. Estimările oficiale din august 2025 plasează populația actuală la doar 2,9 milioane de persoane. Această scădere majoră este în principal rezultatul migrației masive și al unei rate scăzute a natalității.

Se estimează că peste un milion de moldoveni locuiesc și lucrează în străinătate, deoarece simt că pot găsi locuri de muncă mai bune acolo. Iar acest lucru a avut un impact masiv asupra țării.

38.000 de euro de la stat pentru a începe o afacere în Moldova

Guvernul este convins că expatriații care se întorc sunt buni atât pentru economia, cât și pentru societatea Moldovei, deoarece aduc expertiză, experiență și competențe înapoi în țară.

Citește și
Maia Sandu și Ursula von der Leyen
Republica Moldova ar putea trece în fața Ucrainei în procesul de aderare la UE. Mișcarea ar putea irita Kievul

De aceea, guvernul oferă granturi de până la 38.000 de euro moldovenilor care se întorc și doresc să înceapă sau să dezvolte o afacere în țară.

Moldovenii Sergiu Mândru și George Drăgan s-au întors în Moldova după ce au petrecut ani în Italia, respectiv Marea Britanie. Ambii au înființat propriile afaceri și au solicitat granturi în cadrul schemei guvernamentale pentru a se extinde și a face îmbunătățiri.

Povestea lor este prezentată într-un reportaj care poate fi urmărit pe Deutsche Welle

SUA promit garanții de securitate pentru Ucraina. Washingtonul vede întâlnirea de la Casa Albă drept un succes

Sursa: StirilePROTV

Etichete: guvern, Republica Moldova, Chisinau, deschidere, afaceri, moldoveni, granturi,

Dată publicare: 20-08-2025 12:14

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Reacția curajoasă a Chișinăului după ce Rusia s-a apucat să explice Moldovei cum se organizează alegeri democratice
Stiri externe
Reacția curajoasă a Chișinăului după ce Rusia s-a apucat să explice Moldovei cum se organizează alegeri democratice

Republica Moldova şi autoritatea electorală de la Chişinău nu au oferit niciodată lecţii de democraţie colegilor din Federaţia Rusă, prin urmare cerem Moscovei să evite să ne dea nouă lecţii de democraţie, a declarat vicepreşedintele CEC, Pavel Postica.

Republica Moldova ar putea trece în fața Ucrainei în procesul de aderare la UE. Mișcarea ar putea irita Kievul
Stiri externe
Republica Moldova ar putea trece în fața Ucrainei în procesul de aderare la UE. Mișcarea ar putea irita Kievul

Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui impuls major Republicii Moldova în procesul de aderare la blocul comunitar, înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie, ceea ce ar poziționa-o înaintea Ucrainei pentru prima dată.

Nicușor Dan și Maia Sandu, imagini inedite la Festivalul Lupilor din Rep. Moldova. Coadă de oameni pentru poze
Stiri Politice
Nicușor Dan și Maia Sandu, imagini inedite la Festivalul Lupilor din Rep. Moldova. Coadă de oameni pentru poze

Președintele Nicușor Dan a fost surprins alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” din raionul Orhei.

Ministrul de Externe: România, Republica Moldova şi Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării
Stiri Politice
Ministrul de Externe: România, Republica Moldova şi Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării

România, Republica Moldova şi Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării, în contextul "atacurilor masive" venite din partea Rusiei, a declarat, vineri, la Cernăuţi, ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu.

Reacția Republicii Moldova după ameninţările Rusiei privind condamnarea Evgheniei Guţul: „Amestec în treburile interne”
Stiri externe
Reacția Republicii Moldova după ameninţările Rusiei privind condamnarea Evgheniei Guţul: „Amestec în treburile interne”

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, acuză Moscova de ingerință, după ce oficiali ruși au criticat condamnarea la 7 ani a guvernatoarei proruse din Găgăuzia, Evghenia Guțul, pentru complicitate la finanțare ilegală a unui partid.

Recomandări
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 August 2025

03:19:50

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12