Maia Sandu acuză „presiuni fără precedent” asupra diasporei Republicii Moldova. Avertismentul președintei de la Chișinău

15-08-2025 | 20:33
maia sandu
AFP

Diaspora moldovenească se confruntă cu presiuni „fără precedent” din partea forțelor ostile înaintea alegerilor parlamentare, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul Congresului Diasporei 2025.

autor
Mihaela Ivăncică

Șefa statului a avertizat asupra tentativelor de corupere a alegătorilor și a semnalat intensificarea activității conturilor false de pe rețelele sociale, utilizate pentru a răspândi mesaje anti-UE, a contesta reformele din ultimii ani și a submina statul Republica Moldova, scrie NewsMaker.

„Știm că se fac presiuni fără precedent din exterior, de către forțele ostile și asupra diasporei. Avem informații despre încercări de corupere a alegătorilor din diaspora și, de asemenea, observăm o creștere substanțială activismului unor conturi inautentice în medii ale diasporei moldovenești, specifică unei campanii coordonate de influențare pe rețelele sociale, cu mesaje anti-UIE, mesaje împotriva reformelor și politicilor implementate în ultimii ani și împotriva statului Republica Moldova”, a declarat președinta țării.

Maia Sandu a avertizat că aceste „fenomene” se vor amplifica, în special în următoarele săptămâni. Șefa statului a făcut apel la moldovenii aflați în afara țării, „acum ca niciodată”, să fie vigilenți, să fie uniți, să apere suveranitatea, democrația, libertatea și „alegerea noastră europeană”.

„În preajma alegerilor auzim iarăși voci care spun că diaspora nu trebuie să decidă viitorul țării. Pentru cei care nu ne vor binele, diaspora este o masă de oameni care trebuie lipsită de dreptul de vot, care poate fi manipulată, care poate fi ruptă de țară. Ei nu înțeleg că în spatele cuvântului diaspora stau mame și tați care au fost nevoiți să plece departe de copii pentru binnele acestor copii. (…) Ei nu înțeleg că în spatele cuvântului diaspora stă un munte de sacrificii și de dăruire față de cei dragi, stă un dor neogoit față de locurile natale, stau speranțe pentru un viitor mai bun. Noi toți ne-am născut aici, în Moldova, și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi”, a mai declarat președinta Maia Sandu.

Avertismente privind implicarea Rusiei

Maia Sandu a declarat, la sfârșitul lunii iulie, că „Federația Rusă vrea să preia controlul asupra Republicii Moldova începând din toamnă” și că sprijină activ forțele politice care i se opun.

Pe 5 august, consilierul președintei în domeniul apărării și securității naționale, secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Stanislav Secrieru, a declarat pentru Politico că Rusia își intensifică eforturile de a influența moldovenii pro-europeni din diaspora să nu se prezinte la vot, cu scopul de a deturna alegerile parlamentare din 28 septembrie – un scrutin decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova. Secrieru a avertizat că ar putea fi reluate metode de perturbare utilizate în trecut, precum alertele false cu bombă la secțiile din diaspora sau protestele regizate, menite să inducă ideea unei nemulțumiri largi față de autorități.

Sursa: NewsMaker

