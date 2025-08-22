Dronele care vor survola ilegal spaţiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi distruse

22-08-2025 | 13:12
Drone
Aeronavele fără pilot care vor trece ilegal frontiera Republicii Moldova vor putea fi distruse, neutralizate sau zborul acestora va fi luat sub control de către forţele aeriene, subordonate Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Ioana Andreescu

Prevederile sunt incluse în Legea privind securitatea spaţiului aerian naţional, care a fost publicată vineri în Monitorul Oficial şi care va intra în vigoare la 1 septembrie, informează MOLDPRES.

Totodată, în cazul dronelor care survolează ilegal spaţiul aerian al ţării şi este imposibilă interceptarea acestora, Poliţia de Frontieră va avea dreptul să le imobilizeze sau să le distrugă, prin dezactivarea funcţiilor de comandă, de control sau de comunicaţii.

De asemenea, în cazul în care vor exista informaţii verificate şi confirmate referitoare la utilizarea neautorizată a spaţiului aerian naţional de către o aeronavă civilă sau de stat cu pilot la bord, Ministerul Apărării va asigura protecţia spaţiului aerian, iar autorităţile vor colabora în vederea acordării sprijinului pentru asigurarea securităţii spaţiului aerian naţional.

Totodată, documentul elaborat de Ministerul Apărării reglementează raporturile juridice, organizaţionale şi administrative, apărute în procesul de asigurare a securităţii spaţiului aerian naţional, modul de acţiune în diverse situaţii aeriene şi competenţele specifice privind aprobarea executării măsurilor de securitate aeriană.

Necesitatea proiectului de lege a fost generată de situaţia de securitate la nivel regional şi naţional, precum şi de lacunele existente în legislaţia din domeniu.

Sursa: Agerpres

