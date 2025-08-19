Reacția curajoasă a Chișinăului după ce Rusia s-a apucat să explice Moldovei cum se organizează alegeri democratice

Stiri externe
19-08-2025 | 13:17
ue moldova
Shutterstock

Republica Moldova şi autoritatea electorală de la Chişinău nu au oferit niciodată lecţii de democraţie colegilor din Federaţia Rusă, prin urmare cerem Moscovei să evite să ne dea nouă lecţii de democraţie, a declarat vicepreşedintele CEC, Pavel Postica.

autor
Cristian Anton

Reacţia lui Postica este un răspuns la scrisoarea emisă de preşedintele Comisiei Electorale Centrale de la Moscova, Ella Pamfilova, prin care aceasta cere deschiderea mai multor secţii de votare pe teritoriul Federaţiei Ruse pentru alegerile legislative din 28 septembrie din Republica Moldova, notează sursa citată.

"Legat de solicitarea preşedintei CEC din Rusia, noi, R.Moldova, nu ne-am permis să oferim lecţii de democraţie colegilor din Federaţia Rusă. Respectiv, solicitarea noastră este, la fel, să evite să ne dea lecţii de democraţie nouă, Republicii Moldova.

Eu cred că toţi cetăţenii R. Moldova, sau o bună parte, au văzut calitatea alegerilor din Federaţia Rusă (...). Acele cazuri multiple de umplere efectivă a urnelor cu buletine de către funcţionarii electorali, (sunt) lucruri care nu au fost, nu sunt şi nu vor fi niciodată în R. Moldova. (...)", a declarat Postica la emisiunea "Pe faţă" de la Moldova 1, informează marţi Deschide.md.

Rusia cere Moldovei să deschidă mai multe secții de votare pe teritoriul său

Potrivit lui, scrisoarea expediată de CEC rus este doar o încercare a Moscovei de a pune presiune pe R. Moldova şi pe Comisia Electorală Centrală înainte de alegerile parlamentare din această toamnă.

Citește și
Ilan Șor
Prorusul Ilan Șor le oferă 3.000 de dolari lunar cetățenilor din R. Moldova care merg la manifestații împotriva guvernului

Deschide.md aminteşte că, săptămâna trecută, preşedinta CEC din Federaţia Rusă a trimis o solicitare către CEC din R. Moldova, dar şi către Biroul pentru drepturile omului din cadrul OSCE, ca R.Moldova să deschidă mai multe secţii de votare pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Motivul invocat ar fi că în Rusia locuiesc 500.000 de cetăţeni ai R. Moldova. Vicepreşedintele CEC a dezminţit retorica Moscovei, subliniind că în Federaţia Rusă ar locui mult mai puţini cetăţeni ai R. Moldova, mai exact în jur de circa 200.000 de persoane. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Republica Moldova, alegeri, reactie, ingerințe,

Dată publicare: 19-08-2025 13:17

Articol recomandat de sport.ro
Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"
Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"
Citește și...
Republica Moldova ar putea trece în fața Ucrainei în procesul de aderare la UE. Mișcarea ar putea irita Kievul
Stiri externe
Republica Moldova ar putea trece în fața Ucrainei în procesul de aderare la UE. Mișcarea ar putea irita Kievul

Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui impuls major Republicii Moldova în procesul de aderare la blocul comunitar, înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie, ceea ce ar poziționa-o înaintea Ucrainei pentru prima dată.

Prorusul Ilan Șor le oferă 3.000 de dolari lunar cetățenilor din R. Moldova care merg la manifestații împotriva guvernului
Stiri externe
Prorusul Ilan Șor le oferă 3.000 de dolari lunar cetățenilor din R. Moldova care merg la manifestații împotriva guvernului

Oligarhul fugar prorus Ilan Șor a oferit, luni, moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguvernamentale.  

Şoigu acuză R. Moldova că va încerca să falsifice votul în diaspora. Chișinău: „O nouă ingerință neacceptabilă a Rusiei
Stiri externe
Şoigu acuză R. Moldova că va încerca să falsifice votul în diaspora. Chișinău: „O nouă ingerință neacceptabilă a Rusiei"

Serghei Şoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris un articol intitulat „Moldova la răscruce”, publicat de agenţia rusă de stat RIA Novosti, în care analizează situaţia din ţară înaintea alegerilor legislative din 28 septembrie.

Nicușor Dan și Maia Sandu, imagini inedite la Festivalul Lupilor din Rep. Moldova. Coadă de oameni pentru poze
Stiri Politice
Nicușor Dan și Maia Sandu, imagini inedite la Festivalul Lupilor din Rep. Moldova. Coadă de oameni pentru poze

Președintele Nicușor Dan a fost surprins alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” din raionul Orhei.

Ministrul de Externe: România, Republica Moldova şi Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării
Stiri Politice
Ministrul de Externe: România, Republica Moldova şi Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării

România, Republica Moldova şi Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării, în contextul "atacurilor masive" venite din partea Rusiei, a declarat, vineri, la Cernăuţi, ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Macron: Putin este un prădător, un căpcăun la ușile noastre care trebuie să continue să mănânce. Să nu fim naivi cu Rusia
Stiri externe
Macron: Putin este un prădător, un căpcăun la ușile noastre care trebuie să continue să mănânce. Să nu fim naivi cu Rusia

Putin este un prădător, ”un căpcăun la ușile noastre” care are o nevoie continuă ”să mănânce” și care nu-și respectă cuvântul dat, motiv pentru care europenii nu trebuie să fie naivi când este vorba despre Rusia.

Proiecte europene cu lucrări sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR
Stiri Politice
Proiecte europene cu lucrări sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR

Ordonanța de urgență care suspendă unele proiecte cu fonduri europene este adoptată marți într-o ședință extraordinară de guvern.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 August 2025

03:27:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12