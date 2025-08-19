Reacția curajoasă a Chișinăului după ce Rusia s-a apucat să explice Moldovei cum se organizează alegeri democratice

Republica Moldova şi autoritatea electorală de la Chişinău nu au oferit niciodată lecţii de democraţie colegilor din Federaţia Rusă, prin urmare cerem Moscovei să evite să ne dea nouă lecţii de democraţie, a declarat vicepreşedintele CEC, Pavel Postica.

Reacţia lui Postica este un răspuns la scrisoarea emisă de preşedintele Comisiei Electorale Centrale de la Moscova, Ella Pamfilova, prin care aceasta cere deschiderea mai multor secţii de votare pe teritoriul Federaţiei Ruse pentru alegerile legislative din 28 septembrie din Republica Moldova, notează sursa citată.

"Legat de solicitarea preşedintei CEC din Rusia, noi, R.Moldova, nu ne-am permis să oferim lecţii de democraţie colegilor din Federaţia Rusă. Respectiv, solicitarea noastră este, la fel, să evite să ne dea lecţii de democraţie nouă, Republicii Moldova.

Eu cred că toţi cetăţenii R. Moldova, sau o bună parte, au văzut calitatea alegerilor din Federaţia Rusă (...). Acele cazuri multiple de umplere efectivă a urnelor cu buletine de către funcţionarii electorali, (sunt) lucruri care nu au fost, nu sunt şi nu vor fi niciodată în R. Moldova. (...)", a declarat Postica la emisiunea "Pe faţă" de la Moldova 1, informează marţi Deschide.md.

Rusia cere Moldovei să deschidă mai multe secții de votare pe teritoriul său

Potrivit lui, scrisoarea expediată de CEC rus este doar o încercare a Moscovei de a pune presiune pe R. Moldova şi pe Comisia Electorală Centrală înainte de alegerile parlamentare din această toamnă.

Deschide.md aminteşte că, săptămâna trecută, preşedinta CEC din Federaţia Rusă a trimis o solicitare către CEC din R. Moldova, dar şi către Biroul pentru drepturile omului din cadrul OSCE, ca R.Moldova să deschidă mai multe secţii de votare pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Motivul invocat ar fi că în Rusia locuiesc 500.000 de cetăţeni ai R. Moldova. Vicepreşedintele CEC a dezminţit retorica Moscovei, subliniind că în Federaţia Rusă ar locui mult mai puţini cetăţeni ai R. Moldova, mai exact în jur de circa 200.000 de persoane.

