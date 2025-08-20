Ilie Bolojan, prima vizită oficială în Republica Moldova ca premier. Ce subiecte vor fi pe agenda de discuții

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României, în cadrul căreia va participa la o serie de activităţi alături de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuţiile se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precizează sursa citată.

