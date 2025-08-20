Ilie Bolojan, prima vizită oficială în Republica Moldova ca premier. Ce subiecte vor fi pe agenda de discuții

Stiri Politice
20-08-2025 | 13:32
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României, în cadrul căreia va participa la o serie de activităţi alături de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuţiile se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precizează sursa citată. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Republica Moldova, ilie bolojan,

Dată publicare: 20-08-2025 13:32

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Senatul a respins modificarea pensiilor speciale. Premierul Ilie Bolojan are acum mână liberă pentru asumarea răspunderii
Stiri Politice
Senatul a respins modificarea pensiilor speciale. Premierul Ilie Bolojan are acum mână liberă pentru asumarea răspunderii

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi contra şi şapte abţineri.

Pachetul 2 de măsuri ar putea fi adoptat săptămâna următoare. PNL, vot în unanimitate pentru asumarea răspunderii Guvernului
Stiri Politice
Pachetul 2 de măsuri ar putea fi adoptat săptămâna următoare. PNL, vot în unanimitate pentru asumarea răspunderii Guvernului

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, că PNL a votat în unanimitate să susţină acest Pachet 2 de măsuri, prin asumarea Guvernului. Pachetul ar urma să fie prezentat de premierul Ilie Bolojan săptămâna viitoare.

Guvernul decide soarta proiectelor din PNRR și Anghel Saligny. Primarii cer mai mult control pe bugetele locale
Stiri Politice
Guvernul decide soarta proiectelor din PNRR și Anghel Saligny. Primarii cer mai mult control pe bugetele locale

După ce șeful Executivului Ilie Bolojan i-a avertizat că vor fi oprite unele proiecte din PNRR și Anghel Saligny, primarii municipiilor au ajuns luni la Guvern pentru negocieri.

Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor respectă normele europene și reduce cheltuielile publice
Stiri Politice
Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor respectă normele europene și reduce cheltuielile publice

Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice. 

Ilie Bolojan a anunţat că vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformă în România: Nu există altă soluţie
Stiri Politice
Ilie Bolojan a anunţat că vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformă în România: Nu există altă soluţie

Premierul Ilie Bolojan a anunţat într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformarea României.

Recomandări
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Sesiune extraordinară a Senatului pentru modificarea pensiilor speciale. Ce prevede propunerea legislativă
Stiri Politice
Sesiune extraordinară a Senatului pentru modificarea pensiilor speciale. Ce prevede propunerea legislativă

Senatul se întrunește miercuri în sesiune extraordinară, pe ordinea de zi a ședinței aflându-se și votul pentru modificarea unor acte normative privind pensiile de serviciu.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 August 2025

03:19:50

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12