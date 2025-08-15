Republica Moldova ar putea trece în fața Ucrainei în procesul de aderare la UE. Mișcarea ar putea irita Kievul

15-08-2025 | 12:41
Maia Sandu și Ursula von der Leyen
Uuniunea Europeană ia în considerare acordarea Republicii Moldova unui impuls major în procesul de aderare la blocul comunitar, înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie, ceea ce ar poziționa-o înaintea Ucrainei pentru prima dată.

Claudia Alionescu

Conform unui scenariu analizat de oficialii UE, statele europene ar vota pentru deschiderea unui prim „capitol de negocieri” pentru Republica Moldova, un pas juridic esențial pe calea aderării, la începutul lunii viitoare, după o reuniune a miniștrilor UE, potrivit a trei diplomați și unui oficial al UE.

O astfel de mișcare ar oferi un impuls electoral puternic președintei Maia Sandu, al cărei partid face campanie pe o platformă pro-UE și se confruntă cu eforturi hotărâte din partea Rusiei de a influența votul în favoarea Moscovei, potrivit POLITICO.

Trebuie găsită o modalitate de a deschide primul capitol de negocieri,” a declarat Siegfried Mureșan, un europarlamentar conservator care conduce Comitetul de Asociere UE-Moldova din Parlamentul European.

Ar transmite un semnal Rusiei. Ar elimina argumentul din narațiunea rușilor, care susține că nu există progrese pe calea aderării la UE.”

drone
Ucraina a doborât peste 60 de drone rusești, în timp ce Trump și Putin se pregătesc de întâlnirea din Alaska

Dar permiterea Republicii Moldovei să avanseze, lăsând Ucraina în așteptare, riscă să enerveze Kievul, a cărui candidatură la UE a mers în paralel cu cea a Repbulicii Moldovei de când ambele țări au primit undă verde inițială din partea Consiliului European în 2023.

Există pericolul de a trimite un semnal greșit către ucraineni,” a spus un diplomat ucrainean.

Într-un moment în care viitorul păcii este discutat în Alaska, trebuie să menținem cât mai puternică perspectiva aderării la UE.”

Atât Republica Moldova, cât și Ucraina au întreprins reforme ample pentru a adera la UE, îndeplinind toți pașii necesari pentru deschiderea primului capitol de negocieri, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Nu există niciun motiv obiectiv pentru a bloca Clusterul 1”(primul capitol de negocieri), a adăugat purtătorul de cuvânt într-un comentariu transmis prin e-mail.

Mesaj puternic

Problema este că oferta Ucrainei este blocată de Ungaria, al cărei prim-ministru, Viktor Orbán, a făcut din opoziția față de aderarea Kievului la bloc un pilon central al propriei sale campanii de realegere de anul viitor.

Așadar, în timp ce Republica Moldova ar putea obține aprobarea tuturor celor 27 de țări membre pentru deschiderea unui cluster de negociere în cadrul unei reuniuni informale a Consiliului Afaceri Generale din 1 septembrie, este puțin probabil ca Ucraina să primească sprijin unanim.

Aceasta a pus țările pro-extindere, inclusiv Danemarca, care deține președinția Consiliului UE, într-o situație dificilă.

Dacă păstrează strict legată candidatura Republicii Moldovei de cea a Ucrainei, nu pot avansa cu niciuna. Permițând ca Republica Moldova să avanseze înainte de 28 septembrie ar transmite un mesaj puternic alegătorilor pro-UE din Republica Moldova, dar ar putea înfuria ucrainenii.

Potrivit unui diplomat al UE care urmărește îndeaproape procesul, sunt luate în considerare mai multe opțiuni pentru a arăta Ucrainei că și candidatura sa progresează, chiar dacă nu este deschis niciun capitol de negociere, inclusiv acordarea accesului Kievului la programul Horizon Europe sau la programul de schimb de studenți Erasmus.

Există multe lucruri pe care le putem face pentru a aduce Ucraina mai aproape de Europa în alte moduri decât procedura formală de negociere,” a spus diplomatul UE.

Lucrul esențial este să continuăm să facem progrese și să arătăm clar că opoziția Ungariei nu este considerată legitimă și că adevărata recompensă este finalizarea procesului.”

Moment istoric

Diplomații și oficialii au subliniat, de asemenea, că circumstanțele s-ar putea schimba rapid, mai ales în lumina întâlnirii de vineri din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Dacă liderii ajung la un acord și stabilesc că aderarea Ucrainei la UE este o parte crucială a acestuia, Trump l-ar putea convinge pe Orbán să-și retragă opoziția față de aderarea Kievului.

Susținătorii păstrării celor două candidaturi legate susțin că Europa nu ar trebui să riște demoralizarea ucrainenilor care sunt hotărâți să adere la UE și că o strategie mai bună ar fi aceea de a-l convinge pe Trump să-l forțeze pe Orbán să ridice blocada.

Este un moment istoric și trebuie să privim această situație în totalitate. Aderarea la UE este o parte crucială a oricărui acord de pace,” a adăugat diplomatul.

Trump se laudă: „Am oprit șase războaie în șase luni. Dacă nu eram eu președinte, Putin ar fi luat toată Ucraina”

Sursa: Politico.eu

Dată publicare: 15-08-2025 12:08

