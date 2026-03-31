Fie că alegi un chec pufos, biscuiți crocanți sau o prăjitură aromată cu fructe, deserturile de post pot fi la fel de gustoase ca cele care conțin ingrediente de origine animală. Descoperă mai multe rețete simple, perfecte pentru perioada postului.

Cât ține postul Paștelui

Postul Paștelui, numit și Postul Mare, este cel mai lung și mai important post din an în tradiția creștină. Postul durează 48 de zile, dintre care 40 sunt zile de post propriu zis, la care se adaugă Săptămâna Patimilor, perioada de dinaintea Paștelui.

Pentru credincioșii ortodocși, Postul Paștelui începe pe 23 februarie și se încheie pe 11 aprilie, cu o zi înainte de sărbătoarea Învierii. Postul este împărțit în două etape importante, fiecare cu semnificația ei. Prima parte, care durează 40 de zile, amintește de perioada în care Iisus a postit în pustiu și are un rol de pregătire spirituală.

A doua parte este Săptămâna Patimilor, considerată cea mai intensă din punct de vedere religios, deoarece marchează ultimele zile din viața lui Iisus și pregătește direct pentru momentul Învierii.

Deserturi de post simple și aromate

Dacă vrei ceva dulce în perioada postului, aceste rețete sunt ușor de făcut și folosesc ingrediente la îndemână. Sunt potrivite atât pentru zilele obișnuite, cât și pentru momentele în care vrei un desert rapid, dar gustos.

Chec de post cu nuci și cacao

Ingrediente:

· 250 g făină

· 150 g zahăr

· 2 linguri cacao

· 1 plic praf de copt

· 200 ml apă minerală

· 80 ml ulei

· 100 g nucă mărunțită

· 1 linguriță esență de vanilie

· un praf de sare

Mod de preparare:

Într-un bol, amesteci făina, cacao, zahărul, praful de copt și sarea. Separat, combini apa minerală cu uleiul și esența de vanilie, apoi torni lichidele peste ingredientele uscate. Amesteci până obții o compoziție omogenă, după care adaugi nuca și încorporezi ușor.

Torni aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și îl bagi la cuptor, la 180 de grade, pentru aproximativ 35-40 de minute. După coacere, îl lași să se răcească înainte de a-l tăia.

Tort de post cu mere și scorțișoară

Ingrediente:

· 4 mere mari

· 250 g făină

· 150 g zahăr

· 1 linguriță scorțișoară

· 1 plic praf de copt

· 200 ml apă sau suc de portocale

· 80 ml ulei

· coajă rasă de lămâie

· un praf de sare

Mod de preparare:

1. Merele se curăță, se dau pe răzătoare și se storc ușor de zeamă.

2. Într-un bol, amesteci făina, zahărul, scorțișoara, praful de copt și sarea. Separat, combini lichidele, apoi le torni peste ingredientele uscate.

3. Adaugi merele și coaja de lămâie, apoi amesteci până când compoziția devine uniformă.

4. Torni aluatul într-o formă de tort și îl coci la 180 de grade timp de 45-50 de minute. După ce se răcește, îl poți pudra cu zahăr sau îl poți servi simplu.

Prăjitură de post cu morcovi și nuci

Ingrediente:

· 250 g făină

· 200 g morcovi rași

· 150 g zahăr

· 100 ml ulei

· 200 ml apă minerală

· 1 plic praf de copt

· 1 linguriță scorțișoară

· 100 g nucă măcinată

· coajă de portocală

· un praf de sare

Mod de preparare:

Într-un bol, amesteci făina, zahărul, praful de copt și sarea. Separat, combini uleiul cu apa minerală, apoi le torni peste ingredientele uscate.

Adaugi morcovii rași, scorțișoara, coaja de portocală și nuca, apoi amesteci până când compoziția devine omogenă.

Torni aluatul într-o tavă și îl coci la 180 de grade timp de 45-50 de minute, până trece testul cu scobitoarea. După coacere, o lași să se răcească înainte de a o porționa.

Fursecuri de post cu unt de arahide

Ingrediente:

· 200 g unt de arahide

· 120 g zahăr

· 200 g făină

· 50 ml ulei

· 1 linguriță esență de vanilie

· un praf de sare

Mod de preparare:

Amesteci untul de arahide cu zahărul și uleiul până obții o cremă omogenă. Adaugi esența de vanilie, apoi făina și sarea, iar compoziția începe să capete consistență.

Frămânți ușor până rezultă un aluat moale, pe care îl modelezi în biluțe. Le așezi în tavă și le turtești ușor, pentru a le da forma clasică de fursec.

Le coci la 180 de grade timp de 15-18 minute, până devin ușor aurii și capătă o textură fragedă.

Brownies de post

Ingrediente:

· 200 g făină

· 150 g zahăr

· 3 linguri cacao

· 1 plic praf de copt

· 200 ml apă sau lapte vegetal

· 100 ml ulei

· 1 linguriță esență de rom sau vanilie

· un praf de sare

Mod de preparare:

Începi prin a amesteca ingredientele uscate: făina, cacao, zahărul, praful de copt și sarea.

Separat, combini lichidele, apoi le torni peste cele uscate și amesteci până când compoziția devine omogenă și ușor densă.

Torni aluatul într-o tavă tapetată și îl coci la 180 de grade timp de 30-35 de minute.

După ce se răcește, îl tai în bucăți, obținând textura specifică de brownies, ușor umedă la interior.

Biscuiți cu fulgi de ovăz și stafide

Ingrediente:

· 200 g fulgi de ovăz

· 100 g făină

· 120 g zahăr

· 80 ml ulei

· 100 g stafide

· 150 ml apă

· 1 linguriță scorțișoară

· 1 linguriță praf de copt

· un praf de sare

Mod de preparare:

Amesteci fulgii de ovăz cu făina, zahărul, scorțișoara, praful de copt și sarea, astfel încât ingredientele să fie bine distribuite.

Adaugi uleiul și apa, apoi stafidele, iar compoziția începe să se lege treptat.

Formezi biscuiții direct în tavă, folosind o lingură, și îi lași la copt la 180 de grade timp de 15-20 de minute, până devin ușor rumeni la suprafață.

Prăjitură de post cu gem și nucă

Ingrediente:

· 250 g făină

· 150 g zahăr

· 200 g gem la alegere

· 100 g nucă măcinată

· 100 ml ulei

· 200 ml apă minerală

· 1 plic praf de copt

· 1 linguriță esență de vanilie

· un praf de sare

Mod de preparare:

Amesteci ingredientele uscate, apoi, separat, combini apa minerală cu uleiul și vanilia.

Torni lichidele peste ingredientele uscate și amesteci până când compoziția devine uniformă. Adaugi gemul și nuca, iar aluatul capătă un gust mai bogat și o textură plăcută.

Torni compoziția într-o tavă și o coci la 180 de grade timp de 40-45 de minute.

După ce se răcește, o poți porționa ușor și o poți servi simplu sau cu zahăr pudră deasupra.