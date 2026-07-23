Bărbații, ajunși la 70 de ani, au fost reclamați pe rețelele de socializare că urmăresc, de la balcon, cu un binoclu, femeile care fac plajă. Cazul nu este unul penal, spun polițiștii, însă a stârnit suficientă rumoare cât să ajungă la conducerea hotelului.

Colegi de cameră, cei doi bărbați au ieșit pe balconul de la etajul 4 cu un binoclu pentru a admira Iașiul, spun ei.

Doar că mai multe femei aflate într-o zonă cu șezlonguri au reclamat că, în loc să observe frumusețile orașului, pensionarii le-ar fi privit pe ele cum fac plajă. Unele dintre doamne obișnuiesc să stea nud la soare, ca să se bronzeze. În mediul online, plângerea a stârnit o adevărată revoltă. În replică, bărbații spun că obiectul interesului lor era, totuși, arhitectura capitalei Moldovei, nicidecum goliciunea trupească de pe plajă.

Pensionar reclamat: „Mi-a arătat, în special, astea de cult, biserici.

Reporter: Și dvs. nu v-au căzut ochii la doamnele care făceau plajă aici?

Pensionar reclamat: Nu, nu, că eu sunt operat la ochi. Noi nu am venit pentru chestia asta, să ne uităm. Doamne, nici nu avem intenția. Am fost mâhniți că aici, în preajma noastră, a hotelului, este așa ceva.”

Directoarea Stațiunii Balneare Nicolina din Iași i-a chemat pe cei doi pensionari la o discuție.

Alexandra Arndt, director Stațiunea Balneară Nicolina Iași: „Nu au reacționat, au fost oarecum... a fost și un da, și un nu, s-au bâlbâit un pic. Nu s-au așteptat să îi chem la birou și să le atrag atenția. Nu s-a mai întâmplat niciodată, este foarte neplăcut.”

După ce reclamația a apărut în mediul online, au început să curgă și glumele. Un utilizator a anunțat că vinde binocluri și telescoape ieftine pentru pensionari, iar un altul a cerut detalii despre locație pentru... un prieten cu dronă.

Polițiștii spun că nu vor face cercetări, pe motiv că fapta reclamată nu este de natură penală.