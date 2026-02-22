Postul Paștelui 2026, cel mai mare și cel mai greu post din an. Când începe și cât durează Postul Mare

Postul Paștelui 2026 reprezintă cel mai mare și mai strict post din calendarul creștin ortodox. În Postul Mare credincioșii respectă reguli alimentare și spirituale.

Postul Paștelui, cel mai dificil post din an Postul Paștelui, sau Postul Mare, este privit de mulți credincioși drept cel mai riguros și solicitant post din calendarul bisericesc. Cu o durată de aproximativ 7 săptămâni (40 de zile, la care se adaugă Săptămâna Patimilor), acest post este mai lung decât celelalte patru posturi anuale – Postul Crăciunului, Postul Adormirii Maicii Domnului, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În această perioadă, se recomandă evitarea produselor de origine animală – carne, ouă și lactate – iar în anumite tradiții se renunță și la ulei sau vin, mai ales în primele zile sau în anumite săptămâni. Această abstinență este menită să disciplineze dorințele și să concentreze atenția asupra rugăciunii, introspecției și apropierii de Dumnezeu. Dincolo de partea alimentară, Postul Paștelui are o puternică dimensiune duhovnicească. Amintind de postul de 40 de zile al lui Iisus Hristos în pustiu, credincioșii sunt încurajați să participe mai des la slujbe, să se spovedească și să facă fapte de milostenie. Scopul final este transformarea sufletească, prin renunțarea la materiale și cultivarea valorilor esențiale: dragoste, smerenie și iertare. Când cade Paștele ortodox în 2026 În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie. Această dată este mai devreme decât în alți ani, deoarece Paștele ortodox se calculează după calendarul iulian, diferit de calendarul gregorian folosit în majoritatea țărilor occidentale. Citește și Invazie de găini sălbatice într-un paradis turistic. Înaripatele provoacă distrugeri și uneori atacă copii Data Paștelui ortodox se schimbă de la an la an. În 2026, creștinii ortodocși vor celebra Învierea Domnului în a doua duminică a lunii aprilie, ceea ce înseamnă că Postul Paștelui va începe încă din februarie. În 2026, Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, adică în prima duminică a lunii. În acest an, Paștele catolic precede pe cel ortodox cu exact o săptămână.

Când începe Postul Paștelui 2026 În 2026, Postul Paștelui, cunoscut și ca Postul Mare, va începe pe luni, 23 februarie. Această perioadă reprezintă cel mai lung și mai riguros post din calendarul creștin ortodox, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Învierii Domnului, care în 2026 cade pe 12 aprilie. Prima zi a Postului Mare, cunoscută ca Lunea Curată, marchează începutul unui timp de pocăință, rugăciune și reflecție spirituală. În săptămânile care urmează, Postul Mare include sărbători importante precum Buna Vestire și Floriile, fiecare având propriile tradiții și reguli alimentare. Prin respectarea acestor practici, credincioșii se pregătesc atât spiritual, cât și fizic pentru Paștele ortodox. În 2026, Postul Paștelui va fi astfel un reper clar în calendar, începând în februarie și continuând până la Învierea Domnului în aprilie, oferind timp pentru introspecție, rugăciune și curățire sufletească. Cât durează Postul Paștelui Postul Paștelui durează șapte săptămâni, adică 40 de zile de post propriu-zis, fără a socoti duminicile, care sunt considerate zile de sărbătoare în cadrul postului. În această perioadă, creștinii ortodocși respectă reguli stricte de abstinență: evită consumul de carne, lactate, ouă și alte produse de origine animală, iar peștele este permis doar în anumite zile cu dezlegare.

Când e dezlegare la pește în Postul Paștelui Deși Postul Mare este strict, Biserica Ortodoxă stabilește zile cu dezlegare la pește, când credincioșii pot consuma pește, ulei și vin. Acestea sunt 25 martie, când e Buna Vestire și 5 aprilie, când sunt Floriile. Buna Vestire sărbătorește momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, iar Duminica Floriilor marchează intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, cu o săptămână înainte de Patimi. Lunea Curată, prima zi a Postului Paștelui și tradițiile populare Lunea Curată, cunoscută și sub numele de Spolocania, marchează începutul Postului Mare, cea mai importantă perioadă de pregătire spirituală înainte de Paști. În această zi, tradiția populară recomandă curățenia completă a gospodăriei și separarea ustensilelor folosite în timpul perioadei „de dulce”, pentru a marca tranziția către post. În unele zone, ziua este denumită și Lunea Păstorilor, mai ales în regiunile de deal și munte, unde ocupația principală era păstoritul.

Tradiții în prima zi din Postul Mare Lunea Curată, cunoscută în folclor și ca Spolocania, marchează începutul Postului Mare, perioada cea mai importantă de pregătire spirituală înainte de Paști. Această zi este dedicată atât purificării trupului și sufletului, cât și curățeniei gospodărești, amintind de tradițiile din Postul Crăciunului, când casa și ustensilele sunt separate și pregătite pentru perioada „de dulce”. În vechile obiceiuri populare, Lunea Curată este ziua în care începe și țesutul pânzei pentru cămășile care se îmbrăcau în Prima zi de Paști, simbol al pregătirii pentru sărbătoarea Învierii Domnului. În această zi, vasele din gospodărie se spală cu apă neîncepută, pentru a elimina orice urmă de alimente de origine animală, cum ar fi ouă, carne, lactate sau grăsimi. Această curățenie simbolică pregătește familia pentru respectarea postului, iar mesele sunt simple: pâine sau preparate din mălai cu borș holtei, o zeamă fermentată fără adaosuri, menită să „curățe gura și gâtul de rămășițele mâncărurilor de frupt”. Legenda Spolocanilor conferă zilei un farmec aparte. Se spune că aceștia sunt fie niște fete care merg înaintea Maicii Domnului cerând iertare pentru păcatele oamenilor, fie babe capricioase care testează respectarea postului și îi îndeamnă pe cei nepăsători la rele. Tradițiile populare sugerează că prezența lor poate scurta cu o zi Postul Mare, oferind permisiunea de a consuma băuturi sau de a participa la întâlniri feminine speciale, în care femeile torceau „pentru ca să crească înaltă cânepa”. În zonele de deal și munte, ziua este denumită și Lunea Păstorilor. Femeile ale căror feciori erau ciobani nu lucrau, pentru a proteja animalele de atacurile lupilor, și preparau dis-de-dimineață o turtă numită Sfânta Maică Luni, pentru a ocroti fiii și turmele de oi. Lunea Curată este însoțită și de o serie de credințe și superstiții: se aprind lumânări pentru a alunga duhurile rele, femeile nu lucrează pentru a feri turmele și semănăturile de pagube, iar mamele oferă brânză copiilor pentru a evita durerile de gât în timpul postului. Este și ziua în care se țin sub control insectele dăunătoare precum forfecarii și burghiașii, iar mesele se consumă reci pentru prevenirea bolilor la copii. Obiceiurile includ și ritualuri de protecție a pomilor fructiferi: femeile fac foc la rădăcina pomilor, afumându-i și rostind de trei ori: „Pomule, pomule, rod să-mi dai, să nu te tai!”. Prepararea borșului era considerată un ritual în sine, iar femeia care îl gătea trebuia să se prefacă supărată, luând un copil de păr sau de urechi și spunând: „Acruuuu borșul!”, pentru ca acesta să se acrească corect. Astfel, Lunea Curată rămâne o zi bogată în tradiții și simboluri, combinând purificarea fizică și spirituală, pregătirea pentru Postul Mare și obiceiurile populare transmise din generație în generație. Ea reflectă conexiunea profundă dintre viața religioasă, folclor și ritmurile agricole și pastorale ale comunităților tradiționale românești.

Paștele Ortodox până în 2030 · Paștele Ortodox 2026 – 12 aprilie · Paștele Ortodox 2027 – 2 mai · Paștele Ortodox 2028 – 16 aprilie · Paștele Ortodox 2029 – 8 aprilie · Paștele Ortodox 2030 – 28 aprilie

