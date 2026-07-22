Chiar in timp ce pompierii erau in misiune, a mai avut loc o deflagrație. Pagubele urmează să fie evaluate.

Prima explozie a avut loc puțin înaintea orei 7, într-o hală a fabricii aflate la marginea Brașovului. Locuitorii din zonă au simțit suflul deflagrației de la distanță.

Inițial, flăcările au cuprins un transportor de rumeguș.

În fabrică se aflau, în acel moment, 50 de muncitori, care lucraseră în tura de noapte. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a activat imediat Planul Roșu de Intervenție.

Lucian Dumitru Marciu, inspector-șef ISU Brașov: „Au fost pre-alertați peste 100 de pompieri care au și ajuns la fața locului și peste 27 de mijloace de intervenție”.

După o scurtă recunoaștere, pompierii ajunși la fața locului au constatat că nimeni nu era rănit. Chiar în timp ce pompierii lucrau la stingerea incendiului, a avut loc o a doua deflagrație, la o altă bandă transportoare din fabrică.

Un nou val de fum s-a ridicat deasupra halelor. Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 6.200 de metri pătrați, spun pompierii. Specialiștii de la Garda de Mediu au evaluat și ei efectele incendiului.

Reprezentanții fabricii spun că deocamdată nu știu exact de la ce a pornit incendiul. Din primele informații, cauza ar fi fost de natură tehnică.