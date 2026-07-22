Cel mai rău este în Prahova, unde pompierii au intervenit în 10 localități și chiar au evacuat mai multe persoane. Și deasupra Craiovei s-a rupt cerul. Potrivit hidrologilor, riscul de inundații rămâne crescut, cel puțin până joi.

Străzile din Craiova s-au umplut de apă după ce a turnat cu găleata.

Șofer: „E plină cu apă, nu mai pornește. Aici era apa, aproape de geamuri, apa la motor, cred. E mașina de 15.000”.

Șofer: „Nu am observat că e apă atât de mare și probabil a luat apă și nu mai merge, am împins-o până aici”.

Au căzut în jur de 40 de litri pe metru pătrat, iar localnicii au fost avertizați prin mesaj RO-Alert să se adăpostească, mai ales că vântul bătea cu putere. Crengile rupte de vijelie au căzut peste autoturismele parcate.

Proprietar: „Am parcat aici și imediat s-a întâmplat să găsesc pomul pe mașină”.

A plouat enorm și în Prahova. Un cămin de nefamiliști din Bucov are toate camerele de la parter inundate. 11 adulți și un copil au fost evacuați de pompieri.

Locatar: „Mi-a făcut dezastru, dau afară tot”.

Locatar: „La 8 ploua, a început să intre apa pe holuri, s-a ridicat nivelul și normal că a intrat în casă”.

Într-o altă locuință apa iese din dușumea.

Localnică: „Uitați cum băltește apa sub dușuma, eu ce pot să mai fac acuma?”.

Locatar: „Este apă peste tot, o să trebuiască să schimbăm toate prin casă”.

La Filipeștii de Târg sunt probleme în cel puțin 16 gospodării.

Corespondent Știrile ProTV: „Curtea aceasta a fost inundată complet. Proprietarul mi-a spus că acolo mai în spate, spre grădină, apa trece de genunchi”.

În Păulești, pompierii în apă până la brâu au spart gardul de beton cu barosul pentru a face loc șuvoaielor să se scurgă. Iar în Plopeni un pasaj s-a inundat și a fost închis circulației.

Localnic: „Din cauza la aluviuni care se adună acolo și n-are putere de a trage apa”.

În Ploiești, pârâul Dâmbu s-a revărsat în zona Gării de Nord, dar a intrat și în casele oamenilor.

Mihai Polițeanu, primarul municipiului Ploiești: „A cedat acel dig, ce vedeți dumneavoastră practic este nivelul Dâmbului la acest moment, colegii ajută să punem saci cu nisip, sunt oameni afectați”.

Alți localnici de pe străzile învecinate urmăresc cu îngrijorare nivelul apei.