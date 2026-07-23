Totul s-a întâmplat pe 15 iulie 2026. Imediat după ce a coborât din avion, Gianni Latorre și-a dat seama că nu mai are portofelul. Înăuntru se aflau cărți de credit, carduri bancare, permisul de conducere american, asigurarea medicală din SUA și un tracker Bluetooth, care avea să joace un rol decisiv, scrie Il Messaggero.

Verificând aplicația conectată la dispozitiv, bărbatul a observat că portofelul se afla încă la bordul aeronavei. A cerut să fie lăsat să urce din nou în avion, însă i s-a spus că acest lucru nu mai este posibil, deoarece aeronava fusese preluată de echipa de curățenie.

De ce nu a putut fi recuperat în Italia

Latorre s-a adresat apoi biroului de obiecte pierdute din aeroportul Bari și a oferit inclusiv numărul locului pe care îl ocupase în avion. I s-a explicat că, dacă portofelul va fi găsit, va fi predat serviciului Lost & Found. Ore întregi nu a primit însă nicio veste, iar răspunsurile primite nu au fost încurajatoare.

Între timp, trackerul Bluetooth a încetat să mai transmită poziția, iar bărbatul s-a temut că cineva îl găsise și îl dezactivase. Ca măsură de precauție, și-a blocat toate cardurile bancare și s-a prezentat la poliție pentru a reclama dispariția, deși i s-a recomandat să mai aștepte câteva ore.

Când își pierduse aproape orice speranță, trackerul a reapărut online. Surpriza a fost uriașă: aplicația indica faptul că portofelul se afla pe aeroportul din Varșovia.

După ce a contactat biroul de obiecte pierdute al aeroportului din capitala Poloniei, a primit confirmarea că portofelul fusese găsit de echipa de curățenie a avionului. Totuși, reprezentanții aeroportului i-au explicat că nu îl pot trimite prin poștă, deoarece conținea documente personale. Singura variantă era să se prezinte personal.

Două zile mai târziu, Gianni Latorre a luat un zbor spre Varșovia doar pentru a-și recupera portofelul și toate documentele.

Într-o postare pe Facebook, acesta le-a mulțumit angajaților aeroportului Varșovia Modlin pentru profesionalism, dar a criticat modul în care a fost gestionată situația la Bari.

„Un aplauz pentru echipa de curățenie de la aeroportul Varșovia Modlin, care și-a făcut treaba foarte bine. Și un mare «zero» pentru toți cei de la aeroportul din Bari care au avut de-a face cu această poveste”, a scris el.

Postarea s-a încheiat într-o notă ironică: „Morala poveștii: data viitoare pun un tracker și la tracker, ca să fiu sigur că nu-l pierd!”.